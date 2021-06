Premierul britanic Boris Johnson a asigurat joi, 24 iunie, ca distrugatorul Defender al Royal Navy, impotriva caruia armata rusa sustine ca a deschis foc de avertisment in Marea Neagra, traversa apele ucrainene si a actionat in mod 'absolut corect', relateaza AFP. Acesta subliniaza faptul ca Regatul Unit nu recunoaste anexarea Crimeii de catre Moscova.

Potrivit Moscovei, un avion Su-24 si nave rusesti au tras tiruri de avertisment miercuri in directia unui distrugator britanic care ar fi intrat in apele teritoriale ruse in Marea Neagra, in largul Crimeii, peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014. Marea Britanie a negat informatia.

'Noi nu recunoastem anexarea Crimeii, a fost ilegala; acestea sunt apele ucrainene si a fost absolut corect de a le utiliza pentru a merge din punctul A in punctul B', a raspuns Boris Johnson, intr-un interviu la un post de televiziune britanic.

Armata britanica a explicat miercuri ca HMS Defender efectua 'o traversare inofensiva in apele teritoriale ucrainene, conform dreptului international', dezmintind tiruri de avertisment trase de fortele ruse si evocand 'exercitii de artilerie' rusesti in apropiere.

Armata britanica invitase jurnalisti de la BBC si Daily Mail la bordul distrugatorului HMS Defender pentru aceasta traversare din portul ucrainean Odesa spre Georgia, trecand printr-o zona din apropierea Crimeii, unde Rusia dispune de o importanta baza navala.

Potrivit relatarii Daily Mail, HMS Defender a fost escortat de avioane de vanatoare si nave rusesti si s-au auzit salve 'repetate' de tun.

Incidentul ruso-britanic constituie o premiera si intervine cu cateva zile inaintea manevrelor militare Sea Breeze 2021, preconizate sa aiba loc intre 28 iunie si 10 iulie in Marea Neagra. La aceste exercitii participa SUA, alte tari NATO si Ucraina, ceea ce Moscova nu agreeaza.

Episodul intervine intr-un climat de tensiuni puternice intre Rusia si Regatul Unit, alimentate de o serie de crize diplomatice si de otravirea cu o substanta considerata arma chimica, in 2018, a fostului agent dublu rus Serghei Skripal (si a fiicei sale) in Anglia.

Boris Johnson a respins cu toate acestea ca relatiile dintre cele doua tari ar fi la cel mai scazut nivel: 'Imi amintesc de perioade din viata mea cand lucrurile au fost mult mai rele, tot ceea ce facem este sa respectam legea si aceasta este una dintre misiunile pe care aceasta forta navala le indeplineste cu alte tari din intreaga lume', a spus el.

In urma incidentului cu distrugatorul britanic, ambasadoarea Regatului Unit la Moscova, Deborah Bronnert, a fost convocata joi la Ministerul rus de Externe.

Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, declarase anterior ca Rusia ii va prezenta o nota de protest ferma.