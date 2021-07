Noi detalii despre viitorul bombardier stealth al US Air Force. Statele Unite accelereaza dezvoltarea avioanelor strategice

Statele Unite accelereaza dezvoltarea bombardierelor strategice, principala arma a Pentagonului de a atinge tintele aflate in spatele unor sisteme anti-aeriene sofisticate. Bombardierele B-21 se vor alatura celebrelor B-2, avioanele ce in ultimii ani au fost cele care au deschis seria bombardamentelor in tari precum Iraq sau Siria. Ele reprezinte un puternic element de descurajare, in contextul recentelor tensiuni cu Beijingul asupra Taiwanului, SUA au desfasurat mai multe astfel de avioane aproape de zona de conflict.

Cea mai noua imagine grafica - a treia pana la aceasta data - cu viitorului bombardier stealth B-21 al Fortele Aeriene SUA a fost publicata zilele trecute. Expertii militari care au analizat imaginea, sustin ca botul aeronavei B-21 seamana destul de mult cu al unui ''soim'' este mult mai pronuntat decat la B-2 Spirit, iar compartimentul dedicat armamentului este mult mai alungit, scrie publicatia DefenseRomania.ro.

In acesta nou imagine grafica bombardierul stealth B-21 al US Air Force este prezentat decoland de la Baza Aeriana Edwards, California - locul unde acest bombardier va fi testat la inceputul anului viitor. Imaginile grafice anterioare au fost publicate in ianuarie 2021 si in februarie 2016.





Darlene Costello, responsabil cu achizitiile, tehnologiile si logistica pentru Fortele Aeriene ale SUA, a anuntat, in luna iunie, ca primele doua bombardiere stealth B-21 Raider sunt asamblate si gata de testare.

Pe masura ce US Air Force se pregateste sa inceapa testarea celor doua noi bombardiere, Costello a confirmat, de asemenea, ca SUA nu intentioneaza sa retraga prea devreme din serviciu batranele bombardierele B-1B, pana nu incepe livrarea bombardierelor stealth B-21 Raider.

Cand a fost intrebat despre cat de complet este designul bombardierului stealth B-21 Raider - motivul fiind ca pana la acesta data s-au facut publice cateva imagini grafice 3D - Costello a spus ca designul este realizat in totalitate si ca exista deja doua aeronave (rezultate din programul Rider) care urmeaza sa treaca mai multe etape amanuntite de testare.





Cinci ani de progres in cadrul programului pentru dezvoltarea lui B-21 Raider

Au trecut aproape doi ani de la finalizarea designului si cinci ani de la publicarea primelor imagini grafice ale viitorului bombardier al US Air Force, B-21 Raider, iar compania Northrop Grumman a reusit sa dea foarte repede viata acestui program, prin realizarea a doua aeronave.

Rase of the Raider este o poveste care a inceput in februarie 2016 cand Northrop Grumman a initiat primele lucrarile de proiectare si constructie ale bombardierului B-21, iar programul a progresat rapid in ultimii ani.

In mai putin de trei ani, designul bombardierului B-21 s-a dovedit a fi unul stabil si matur, fiind finalizat cu succes in noiembrie 2018 la Centrul de excelenta pentru proiectarea aeronavelor al companiei Northrop Grumman.

Noul bombardier ar urma sa intre in serviciul US Air Force la jurul anului 2026

Departamentul de buget al Congresului SUA a estimat in 2018 ca costul dezvoltarii si cumpararii primelor 100 de aeronave ar trebui sa fie de 80 miliarde de dolari. Fortele Aeriene ale SUA intentioneaza sa primeasca cel putin 100 de bombardier B-21 Raider.

Programul de dezvoltare al bombardierelor B-21 Raider este considera extrem de secret, pana la acesta data fiind dezvaluite putine informatii. La inceputul anului trecut, Fortele Aeriene au publicat trei noi desene grafice ale modelului B-21, oferind pentru prima data detalii despre forma acestui, care va avea o multime de lucruri in comun cu B-2 Spirit.

Cand va intra in dotarea US Air Force, B-21 Raider va inlocui B-1B Lancer si B-2A Spirit, marind in acelasi timp flota de bombardieri de la 156 la 220 cat este obiectivul Armatei SUA.

Capacitatea de a atinge acest obiectiv este strans legata de dezvoltarea B-21 Raider, deoarece Fortele Aeriene se asigura ca aeronava va fi accesibila, durabila si rapida modificabila / actualizabila.