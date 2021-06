Un bloc cu 12 etaje din Miami Beach s-a prabusit. Numarul persoanelor prinse intre daramaturi ramane necunoscut VIDEO

Un imobil rezidential de 12 etaje s-a surpat partial joi in Florida, in sud-estul Statelor Unite, iar o interventie masiva a politiei si pompierilor avea loc, relateaza AFP.

Era neclar imediat cate persoane se aflau in acest imobil, in orasul Surfside, la nord de Miami Beach, sau daca s-au inregistrat victime.

Potrivit postului NBC 6 South Florida, pompieri au scos dintre daramaturi un baiat in viata.

Insa exista indoieli cu privire la numarul persoanelor prinse intre daramaturi, potrivit Daily Mail.

Inregistrari video, postate online surprind o mare parte a imobilului de 12 etaje in ruina.

Servicii de urgenta au trimis zeci de unitati de interventaie la fata locului, in apropiere de plaja.

Politia din Miami Beach anunta ca agenti intervin in ajutorul orasului Surfside in urma "surparii partiale a unui imobil".

Mai multe servicii de politie si de pompieri au fost mobilizate la intervantie, precizeaza aceeasi sursa.

πŸ“Œ#Miami l #FL

Authorities are responding to Champlain Towers following a collapse of the 12-floor residential complex. There are reports of people screaming under the ruble pic.twitter.com/VQQaTTrshX- R A W S 🚨 L E R T S (@rawsalerts) June 24, 2021