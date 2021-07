Biserica ortodoxa rusa sare in ajutorul echipei de fotbal a tarii, care s-a facut de ras la Campionatul European

Biserica ortodoxa rusa se implica si in fotbal FOTO Hepta

Biserica ortodoxa rusa doreste ca preotii sa-i insoteasca pe fotbalistii echipei nationale inaintea meciurilor, dupa ce Sbornaia a facut o figura lamentabila la EURO 2020, unde a incheiat pe ultimul loc in grupa sa, desi a jucat doua meciuri la Sankt Petersburg, scrie site-ul sofoot.com.

Rusia a surprins la Cupa Mondiala 2018, pe teren propriu, ajungand in sferturi de finala, insa la EURO 2020 a suferit doua infrangeri grele, 0-3 cu Belgia si 1-4 cu Danemarca, invingand doar Finlanda (1-0). Umilintele pe plan sportiv sunt resimtite puternic intr-o tara care pune intotdeauna mare pret pe felul cum se prezinta in fata strainatatii. In aceasta situatie, unele inalte fete bisericesti considera ca trebuie actionat energic.

"A venit momentul sa gasim o solutie: ar trebui sa existe preoti pe langa Sbornaia. Este neaparat nevoie sa avem grija de copiii nostri", a declarat influentul mitropolit de Murmansk, Mitrofan, pentru agentia de presa RIA Novosti.

"Dupa parerea mea, a fost pur si simplu o lipsa de pregatire duhovniceasca: jucatorii nu s-au luptat suficient, fiindca nu erau pregatiti mental sa o faca. Erau lipsiti de motivatie", a analizat mitropolitul, care este si presedintele Comisiei Patriarhiei pentru cultura fizica si sport.

Potrivit acestuia, este nevoie de intoarcerea la rugaciune pentru "a depasi ruina sufletului, a evita vocabularul obscen pe teren si a asigura o schimbare de mentalitate in cadrul echipei", astfel incat aceasta sa aiba din nou succes.