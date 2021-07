Presedintele american Joe Biden i-a cerut vineri, 9 iulie, omologului sau rus Vladimir Putin, intr-un apel telefonic, sa actioneze impotriva atacurilor cibernetice cu "ransomware" venite din Rusia, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters.

"Presedintele Biden a subliniat necesitatea ca Rusia sa actioneze impotriva grupurilor prezente in Rusia care practica atacuri de tip ransomware si a evidentiat ca este dedicat sa ramana angajat in ceea ce priveste amenintarea mai larga reprezentata de ransomware", a mentionat Casa Alba intr-un comunicat.

Democratul "a repetat ca SUA vor lua toate masurile necesare pentru a-si apara locuitorii si infrastructurile esentiale de aceasta provocare persistenta", se mai mentioneaza in comunicat.

SUA au fost lovite de numeroase atacuri de tip "ransomware", care constau in introducerea in retelele sociale a unei entitati pentru a cripta datele, iar apoi in solicitarea unei rascumparari, cel mai adesea in bitcoin, in schimbul cheii de decriptare.

Chiar daca Moscova neaga orice responsabilitate, majoritatea tentativelor de extorcare au fost imputate unor grupuri de hackeri rusofoni sau care actioneaza de pe teritoriul rus.

Cu prilejul unui summit de la Geneva cu Vladimir Putin de la jumatatea lui iunie, Joe Biden si-a afisat fermitatea si a promis sa reactioneze in cazul unor noi atacuri din Rusia.

Saptamana trecuta, hackerii au s-au dedat la un nou atac, deosebit de spectaculos, impotriva societatii informatice americane Kaseya, care nu-si va repune serverele in functiune inainte de duminica. De atunci, Joe Biden era sub presiune sa actioneze.

Casa Alba pare totusi sa vrea sa evite o confruntare prea directa. Purtatoarea sa de cuvant, Jen Psaki, a subliniat vineri "ca nu are noi informatii care sa sugereze ca guvernul rus ar fi putut sa dirijeze aceste atacuri".

Moscova "are responsabilitatea de a actiona", a adaugat ea totusi, facandu-se ecoul presedintelui.

Pe langa Kaseya, piratii informatici au atacat recent gigantul producator de carne mondial JBS, gestionarul oleoductelor Colonial Pipeline, precum si colectivitati locale si spitale americane.





Statele Unite, principale putere cibernetica



'Puterea cibernetica' a Chinei este 'clar inferioara' celei a principalului sau rival, Statele Unite, in pofida informatiilor despre atacuri cibernetice chinezesti asupra unor guverne si companii occidentale, afirma Institutul International pentru Studii Strategice de la Londra (IISS), intr-un raport dat publicitatii luni, transmite dpa.

Potrivit IISS, 'este improbabil (ca Beijingul) sa egaleze capabilitatile cibernetice ale Statelor Unite cel putin in urmatorul deceniu'.

Raportul, care analizeaza 'capabilitatile cibernetice' a 15 tari, releva ca Statele Unite sunt principala putere cibernetica a lumii, si plaseaza China in categoria a doua, alaturi de Australia, Marea Britanie, Canada, Franta, Israel si Rusia.

In pofida ingrijorarilor in crestere legate de atacuri cibernetice orchestrate de Phenian, Coreea de Nord a fost inclusa intr-o a treia categorie de tari cu 'puncte tari sau potentiale puncte tari in anumite domenii, dar slabiciuni semnificative in altele'.

Din aceasta a treia categorie fac parte mai ales state din Asia, printre care India, Indonezia, Iran, Japonia, Malaezia si Vietnam, IISS concluzionand ca 'economiile industriale avansate' detin 'avantaje cibernetice semnificative' care ar putea linisti preocuparile occidentale ca vor ramane in urma rivalilor cu regimuri autoritare sau mai putin dezvoltati.