Wally Funk va zbura in spatiu la 82 de ani FOTO: Blue Origin

O femeie de 82 de ani, Wally Funk, il va insoti pe Jeff Bezos in spatiu la bordul unui zbor al companiei sale Blue Origin, pe 20 iulie, devenind cea mai varstnica persoana care calatoreste in spatiu, a anuntat joi compania, potrivit AFP.

Funk va fi al patrulea pasager al acestui prim zbor cu echipaj al companiei de turism spatial, alaturi de miliardar, de fratele sau, Mark Bezos, si de castigatorul unei licitatii al carui nume nu a fost inca dezvaluit.

In anii '60, Wally Funk facea parte dintr-un program privat numit "Mercury 13", un grup de 13 femei care au trecut aceleasi teste ca si astronautii barbati selectati in cadrul programului Mercury al NASA pentru a trimite primii americani in spatiu.

"Mi-au spus ca am facut treaba mai bine si mai repede decat oricare dintre barbati", a declarat Wally Funk intr-un videoclip postat pe contul de Instagram al lui Jeff Bezos la momentul anuntului. "Am spus ca vreau sa fiu astronaut. Dar nimeni nu a vrut sa ma ia. Nu credeam ca voi merge vreodata acolo-sus. Voi iubi fiecare secunda".

"Nimeni nu a asteptat atat de mult", a scris Jeff Bezos in postarea sa. "Bine ai venit in echipaj, Wally".

Wally Funk a devenit prima femeie inspector a agentiei americane de aviatie, FAA. Ca pilot, ea a acumulat 19.600 de ore de zbor.

Racheta New Shepard a Blue Origin este programata sa decoleze pe 20 iulie si sa ajunga la linia Karman, care marcheaza, potrivit conventiei internationale, inceputul spatiului, la 100 de kilometri deasupra Pamantului.

Pasagerii vor putea apoi sa pluteasca la gravitatie zero timp de cateva minute si sa observe curbura Pamantului.

Apoi capsula va incepe o cadere libera pentru a reveni pe Pamant si va fi incetinita de trei parasute mari si de retrorachete inainte de a ateriza intr-un desert din vestul Texasului.