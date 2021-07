11 barbati inarmati, retinuti dupa un incident cu politia in apropiere de Boston. Au spus ca ei nu recunosc legile americane

Unsprezece barbati puternic inarmati si imbracati in uniforme militare au fost retinuti sambata in apropiere de Boston, in statul Massachusetts (nord-estul SUA), dupa ce ar fi fugit de politie si ar fi determinat inchiderea unei importante autostrazi pentru a-si negocia predarea, transmit EFE si Reuters.

Potrivit presei locale, indivizii au declarat ca sunt membri ai unei organizatii numite Rise of the Moors si, potrivit autoritatilor, nu recunosc legile americane, dar sustin ca sunt pasnici.

Doi dintre barbati au fost dusi in arest in zori, in timp ce politistii au negociat cu liderii, in incercarea de a obtine predarea pasnica a acestora. Alti sapte au fost retinuti dupa ora locala 10:00, potrivit politiei, care a ramas la fata locului si a descoperit alti doi indivizi, ceea ce ridica numarul persoanelor arestate la 11.

Nu au fost raportate focuri de arma si nimeni nu a fost ranit in timpul incidentului, care a inceput in jurul orei locale 01:00, cand un politist rutier a vazut doua masini oprite pe banda de urgenta, iar in jurul lor se afla un grup de barbati inarmati cu pusti si pistoale, potrivit politiei.

Membrii grupului, al carui lider autodeclarat a spus politiei ca barbatii calatoreau din Rhode Island in Maine pentru a se antrena, s-au imprastiat intr-o padure din apropierea autostrazii interstatale 95, dupa ce politistii le-au cerut actele si permisele de portarma.

Politia a inchis autostrada in apropiere de Wakefield, la circa 25 de kilometri nord de Boston, si le-a cerut locuitorilor "sa se adaposteasca". Intre timp, autostrada interstatala a fost redeschisa.

Colonelul de politie Christopher Mason a declarat in jurul orei locale 7 a.m., intr-o conferinta de presa, ca politia intentioneaza sa negocieze cu grupul.

Pe masura ce timpul trecea, unii membri ai grupului au stat de vorba cu politistii in apropierea masinilor lor, in timp ce altii au ramas ascunsi in padure, potrivit presei locale.