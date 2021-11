O grădiniță din Mexic a câștigat 950.000 de dolari la loterie. Cum s-a transformat norocul într-un coșmar pentru părinți

Părinții din sudul Mexicului sunt amenințați de o grupare mafiotă, după ce grădinița la care merg copii lor a câștigat la loterie 20 de milioane de pesos, adică aproximativ 950.000 de dolari.

La această grădiniță merg în jur de 25 de copii, iar părinții lor sunt responsabili de administrarea banilor câștigați.

La scurt timp după ce a apărut în spațiul public că instituția de învățământ a câștigat premiul la loterie, părinții au început să primească amenințări de la o grupare, care le-a cerut banii ca să cumpere arme. Familiile au spus că au fost nevoie să-și părăsească satul unde locuiau, informează BBC.

Violența bandelor criminale din Mexis este în floare și grupările armate încearcă deseori să recruteze localnici care să lupte pentru teritoriu cu rivalii lor.

Mai mulți donatori anonimi au cumpărat în jur de 500 de bilete la loteria organizată de statul mexican, pe care le-au oferit școlilor și grădinițelor sărace din țară.

Statul mexian a organizat loteria după un plan de renunțare la cursele cu avionul prezidențial, cu scopul de a crește fondurile pentru resursele din spitale, care erau pe punctul de a expira.

O listă cu o sută de câștigători a fost anunțată în septembrie 2020 și publicată în ziarele mexicane. Micuța grădiniță din satul indigen Ocosingo s-a numărat printre norocoși. Deși premiul a dus la o mare sărbătoare la început, probleme au apărut la scurt timp după răspândirea veștii.

Membri ai asociației părinților spun că au început să primească amenințări de la o grupare armate numită Los Petules, care cerea ca banii să fie folosiți pentru a-și cumpăra arme, având în vedere că plănuiește să atace o bandă rivală, dintr-ul sat vecin. Părinții au refuzat și au cheltuit o parte din bani pe un nou acoperiș pentru creșă.

Amenințările s-au accentuat în acest an, când părinții au decis să folosească restul de bani pentru îmbunătățiri aduse satului.

În martie, un tată a fost împușcat de membri ai grupării, care i-au cerut să le dea banii câștigați.

Luna trecută, mafioții au atacat femei și copii din sat. 28 de familii înspăimântate au fugit din casele lor.

Un purtător de cuvânt al familiilor a anunțat autoritățile, dar a precizat că dacă gruparea nu va fi neutralizată, părinții și copiii lor nu se vor putea întoarce acasă.