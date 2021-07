Un avion militar rusesc a intrerupt conferinta de presa comuna a premierului Spaniei si presedintelui Lituaniei. Cei doi lideri au fost evacuati de urgenta VIDEO

Incidentul a avut loc azi, 8 iulie, la Baza Aeriana Siauliai din Lituania in timpul discursului premierului spaniol Pedro Sanchez, aflat in vizita in Lituania.

Premierul spaniol Pedro Sanchez si presedintele Lituaniei Gitanas Nauseda se aflau intr-o conferinta de presa la baza aeriana, moment in care un avion militar rus se apropia fara autorizatie de spatiul aerian NATO din zona Marii Baltice.

Dupa doar trei minute cei doi lideri au fost nevoiti sa incheie discursul, fiind evacuati, in timp ce pilotii si personalul militar se pregateau sa decoleze de urgenta pentru a intercepta aeronava militara rusa.

Aeronavele Eurofighter spaniole care au intrat in alerta se aflau chiar in spatele celor doi inalti oficiali.

Conferinta a fost reluata ulterior dupa 30 de minute, dar imaginile cu momentul in care avioanele spaniole Eurofighter au intrat in alerta au fost surprinse de jurnalistii de la fata locului, relateaza Defense Romania.