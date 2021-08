Avion militar, filmat în timp ce lansează capcane termice, la scurt timp după decolarea de pe aeroportul din Kabul VIDEO

Avioanele militare folosite pentru evacuările din Kabul nu își asumă niciun risc, arată New York Post.

Potrivit sursei citate, avioanele realizează aterizări și decolări abrupte sau lansează capcane termice pentru a îndepărta potențialele atacuri cu rachete.

Un avion al forțelor aeriene franceze care a decolat de pe aeroportul din Kabul a fost surprins, la scurt timp de la decolare, lansând mai multe „mingi de foc”, concepute pentru a îndepărta rachetele care caută căldura de la aeronavă.

