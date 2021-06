Avertismentul specialistilor: Infectarea cu noul coronavirus nu ofera protectie in viitor, mai ales in cazul noilor tulpini STUDIU

Oamenii de stiinta atrag atentia ca infectarile anterioare cu COVID-19 ar putea sa nu ofere protectie pe termen lung impotriva bolii, mai ales in cazul noilor variante mai ingrijoratoare, precum alfa (Marea Britanie) si beta (Africa de Sud).

Noi cercetari finantate de guvernul britanic sugereaza ca la sase luni dupa contagierea cu noul coronavirus raspunsul sistemului imunitar in urma infectarii pe cale naturala poate sa varieze de la o persoana la alta.

Cercetatorii au declarat ca aceste constatari, care nu au fost deocamdata evaluate de alti oameni de stiinta, subliniaza cat de necesar este ca toate persoanele sa se vaccineze pentru a beneficia de protectie maxima impotriva COVID-19, vaccinurile generand un raspuns imun mai mare comparativ cu infectarea pe cale naturala.

Autoarea cercetarii, doctor Christina Dold de la Universitatea Oxford, a declarat: "Studiul nostru este una dintre cele mai cuprinzatoare analize ale raspunsului sistemului imunitar dupa COVID-19, atat la indivizi simptomatici, cat si asimptomatici".

"Am constatat ca indivizii au prezentat raspunsuri imune foarte diferite de la unul la altul dupa COVID-19, in cazul unor persoane din ambele grupuri, simptomatice si asimptomatice, nefiind prezente dovezi ale memoriei sistemului imunitar la sase luni de la infectare sau chiar mai inainte", a adaugat ea.

"Ingrijorarea noastra este ca aceste persoane pot fi expuse riscului de a contracta COVID-19 pentru a doua oara, mai ales in conditiile noilor variante circulante", a precizat Dold.

"Acest lucru inseamna ca este foarte important ca toata lumea sa se vaccineze impotriva COVID cand se iveste ocazia, chiar si atunci cand exista suspiciunea unei infectari anterioare cu COVID-19", a adaugat cercetatoarea.

La studiul "Pitch", finantat de Departamentul de Sanatate si Asistenta Sociala (DHSC), au participat experti de la Universitatea Oxford, precum si din Liverpool, Sheffield, Newcastle si Birmingham, cu sprijinul Consortiului de Imunologie la Coronavirus din Marea Britanie (UK-CIC).

In cadrul studiului, considerat unul dintre cele mai aprofundate asupra memoriei imunitare efectuat pana in prezent, specialistii au analizat modul in care sistemul de aparare al organismului raspunde la COVID-19. La cercetare au participat 78 de lucratori sanitari simptomatici sau asimptomatici. In plus, opt pacienti care au suferit forme grave de boala au fost inclusi in studiu, pentru comparatie.

Probe de sange au fost prelevate lunar pana la sase luni dupa infectare pentru a se examina diferite elemente ale raspunsului imunitar. Analizele au inclus examinarea anticorpilor, precum si a raspunsului celular, in cadrul caruia sunt implicate anumite celule ale sistemului imunitar, cunoscute sub numele de celule B si celule T.

Echipa a descoperit ca persoanele care au prezentat putine dovezi, sau niciuna, ale memoriei imunitare la COVID-19 la sase luni dupa infectare nu erau capabile sa neutralizeze variantele alfa si beta ale coronavirusului.

Acest lucru creste posibilitatea ca infectarea anterioara cu COVID-19 sa nu asigure o protectie suficienta pentru a preveni reinfectarea cu aceste variante, au subliniat cercetatorii.

Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, James Bethell, a declarat: "Acest studiu influent trateaza misterele imunitatii, iar invatamintele sunt clare. Aveti nevoie de doua injectari pentru a va proteja propria persoana si pe cei pe care ii iubiti. Lansez un apel catre toti cei care sunt invitati sa se vaccineze sa faca un pas inainte si sa duca treaba la bun sfarsit, astfel incat sa putem iesi cu totii din aceasta situatie".