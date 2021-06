Campanie electorala tensionata pentru AUR in Republica Moldova. Cum a fost intampinat autocarul cu simpatizanti la intrarea in Transnistria VIDEO

Simpatizantii Aliantei pentru Unirea Romanilor au fost intampinati cu o banda cu tepi, in momentul in care au incercat sa intre cu autobuzul in regiunea transnistreana prin localitatea Rabnita.

"Militarii regimului separatist ocupatie, creat si intretinut de Federatia Rusa, au pus in fata autocarului AUR o banda cu tepi de metal pentru a ne taia rotile in cazul in care avansam spre Rabnita, pentru a discuta cu oamenii si a face campanie

electorala. Nu ni se permite trecerea nici cu acte, nici fara. Este o incalacare a legislatiei electorale, cerem CEC, observatorilor internationali, dar cerem si Guvernului, Parlamentului si Presedintiei sa ia atitudine si sa

asigure respectarea legii si drepturilor electorale", a scris Dorin Chirtoaca, fost primar al Chisinaului si candidat AUR, pe pagina lui de facebook.