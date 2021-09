UPDATE Atac armat într-un campus universitar din Rusia. Mai multe persoane au fost ucise VIDEO

O persoană necunoscută a tras cu arma într-un campus al Universității din Perm, iar potrivit primelor informații, patru persoane au fost rănite, iar mai multe au murit.

UPDATE 11:15

Numărul morților a ajuns la 8, potrivit Comitetului pentru Investigații, cel care se ocpă cu cazurile majore din Rusia. Atacatorul este un student ce a fost arestat la scurt timp după incidentul de la Universitatea din Perm, oraș aflat la circa 1.300 kilometri est de Moscova. Mai mult, 6 persoane au fost rănite.

Știrea inițială

Presa din Rusia relatează că numărul decedaților nu este încă cunoscut, iar atacatorul ar fi fost ucis. Un purtător de cuvânt al Universității a confirmat atacul și a transmis că există angajați care încă sunt baricadați în sălile de curs.

“Informațiile se confirmă, a avut loc un atac armat. Eu și colegii mei ne aflam în sala de conferințe. Unii angajați ai instituției au s-au închis în sălile de curs, iar alții în birouri“, a spus purtătorul de cuvând al Universității, potrivit agenției de presă din Moscova, Interfax.

