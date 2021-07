O drona ce ameninta ambasada Statelor Unite din Bagdad a fost doborata VIDEO

Fortele americane au doborat luni seara, 5 iulie, o drona care viza ambasada SUA din Bagdad, au anuntat surse de securitate, la cateva ore dupa ce asupra unei baze in care se aflau stationati soldati americani in vestul Irakului a avut loc un atac cu racheta relateaza AFP.

In noaptea de luni spre marti, sistemele americane de aparare C-RAM au intrat in actiune, tragand salve. Potrivit unor surse de securitate irakiene, sistemele de aparare au interceptat un dispozitiv aflat in zbor, o noua tehnica de atac preferata de sustinatori ai Iranului in Orientul Mijlociu.

De la inceputul anului, 47 de atacuri au vizat obiective ale Statelor Unite in Irak, unde sunt stationati 2.500 de soldati americani in cadrul unei coalitii internationale de lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic.

A drone was reportedly intercepted above the U.S. Embassy in Baghdad, incident took place about a hour ago. pic.twitter.com/vilCJru17J- Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) July 5, 2021