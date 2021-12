Armata SUA se pregătește pentru viitoare confruntări militare în megaorașe

În trecut, Armata a încercat să ocolească și să izoleze orașele pentru a evita luptele urbane. Este posibil ca această abordare să nu funcționeze cu mega-orașele de astăzi.

Războiul în zone urbane a fost întotdeauna o provocare pentru câmpul de luptă. De la Salingrad la Fallujah, luptele duse în spații restrânse pot schimba imediat rezultatul bătăliei, nu țin cont de avantajele tehnologice și pot duce la un număr mare de victime.

Ads

În secolul XXI, posibilele riscuri în luptele date în mediile intens urbanizate sunt sporite de densitatea populației. Garda Națională a Armatei New York (NYNG) vrea să folosească metropola americană ca sală de curs pentru învățarea operațiunilor într-un astfel de mediu.

La începutul lui noiembrie 2021, 18 ofițeri și membri NYNG au încheiat un curs de cinci zile în New York, care a explorat provocările unor operațiuni militare în marile centre urbane. Soldații au lucrat alături de oficiali civili, manageri de urgențe și alt personal, pentru a dezvolta o înțelegere a provocărilor caracteristice pe care le-ar prezenta un oraș ca New York.

"Acest curs a fost esențial în ceea ce privește umplerea golului din coordonarea cunoștințelor dintre operațiunile militare și partea civilă”, a explicat lt.col. Jason Seacrest, comandant în Garda Națională New York.

"Cursul a fost de ajutor, fie că vom fi implicați în operațiuni de atac la scară largă sau operațiuni de stabilitate, precum ajutorul umanitar, pe plan intern”, a adăugat acesta.

În timpul exercițiului, liderii au trebuit să ia în considerare complexitățile unui spațiu aerian aglomerat, zgârie-norilor, străzilor înguste, zonelor extrem de aglomerat și chiar sistemului de metrou. Acești factori unici prezintă provocări, care sunt adăugate la operațiunile militare deja complexe precum mutarea de trupe, comunicațiile și trenurile logistice.

Cursul a fost condus de lt. Col. Brian Higgind, un detectiv din NYPD, care are experiență vastă în operațiunile desfășurate pe teren urban intens populat.

Acesta a ajutat Armata americană să dezvolte doctrina privind operațiunile militare în mega-orașe. " Problema are legătură cu trendurile de globalizare”, a spus Higgins în fața Gărzii Naționale New York. „Lumea devine mai populată. Majoritatea oamenilor locuiesc în orașe din varii motive”.

În trecut, abordarea Armatei în marile orașe a fost deseori aceea de a le ocoli și a le izola, pentru a evita o eventuală confruntare armată în aceste centre urbane. Însă, abordarea nu mai este acum fiabilă.

Ads

New York nu este pentru prima dată centru pentru antrenamentul militar. Garda Națională New York efectuează regulat antrenamente alături de departamentele de poliție și de pompieri și menține operabilitatea pentru operațiunile cu suport civil. În plus, Task Force 46, o echipă specializată pentru reacția la atacuri chimice, biologice, radiologice și nucleare, s-a antrenat aici în luna august.