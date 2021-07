Fostul presedinte american Jimmy Carter si sotia sa, Rosalynn, au sarbatorit 75 de ani de casatorie

Fostul presedinte american Jimmy Carter, care s-a aflat la Casa Alba intre 1977 si 1981, si sotia sa Rosalynn au sarbatorit miercuri nunta de diamant, celebrand 75 de ani de casatorie, relateaza AFP.

Jimmy Carter, in varsta de 96 de ani si cel mai varstnic presedinte american in viata, si Rosalynn, de 93 de ani, traiesc in oraselul Plains, din Georgia, de la plecarea lor de la Washington.

Ads

Cuplul "a petrecut o zi linistita la resedinta lor din Plains", a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant, precizand ca fostul presedinte i-a oferit sotiei "un colier ornat cu un pandantiv de diamant", asa cum cere traditia.

O receptie oficiala este prevazuta pentru sambata in cladirea liceului din oras, a adaugat ea.

Cuplul s-a intalnit in 1945 prin intermediul surorii mai mici a lui Jimmy Carter, care studia atunci al Scoala Navala din Annapolis, iar nunta lor a avut loc la 7 iulie 1946.

Artizan al Acordurilor de la Camp David care au dus, in martie 1979, la semnarea tratatului de pace israeliano-palestinian, democratul a fost puternic criticat in SUA in timpul luarii ca ostatici a unor americani in Iran in 1979-180.

Dupa ce a parasit Casa Alba, el a creat Centrul Carter in 1982 pentru a promova dezvoltarea, sanatatea si rezolvarea conflictelor in lume.

In 2002, el a primit Premiul Nobel pentru Pace, in special pentru "deceniile sale de eforturi neobosite pentru a gasi solutii pasnice la conflicte internationale".

Jimmy Carter a suferit de o serie de probleme de sanatate care l-au obligat la mai multe spitalizari in 2019.

Rosalynn Carter a folosit un cadru de mers in timpul vizitei din aprilie a lui Joe Biden, al 46-lea presedinte al SUA, si a sotiei sale Jill.