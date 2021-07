Momentul in care o alunecare de teren inghite case si masini in Japonia. 20 de persoane sunt date disparute, doua au murit VIDEO

Douazeci de persoane sunt date disparute in centrul Japoniei dupa ce o alunecare de teren s-a produs in orasul Atami in urma precipitatiilor abundente, relateaza presa internationala, conform careia mai multe case au fost distruse sau ingropate.

Filmulete de pe retelele de socializare arata cum noroiul se prabusea de pe un varf de munte si prin oras, spre mare.

Agentia de stiri Kyodo relateaza ca doua persoane au murit.

Un martor a descris un "sunet oribil" inainte sa fuga pe un teren mai inalt.

Prim-ministrul Yoshihide Suga a reunit un grup de lucru pentru a raspunde dezastrului si situatiei de urgenta cauzate de precipitatii abundente pe coasta Pacificului.

La Atami, o statiune termala din regiunea Shizuoka, s-au inregistrat mai multe precipitatii in primele trei zile ale lunii iulie decat se intampla obicei in toata luna. Vremea a fost similara in prefectura vecina Kanagawa.

Un martor a declarat pentru postul NHK: "Am auzit un sunet oribil si am vazut o alunecare de noroi curgand in jos, in timp ce echipele de salvare cereau oamenilor sa evacueze. Asa ca am fugit pe un teren mai inalt".

In operatiune de cautare si salvare sunt implicati politisti, pompieri si militari.