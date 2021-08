Afganii de rând au luat cu asalt băncile, ambasadele străine și aeroportul pentru a fugi. Imagini dramatice în Kabul VIDEO

Intrarea talibanilor în capitala Afganistanului, Kabul, a avut efecte imediate. Mii de afgani au făcut cozi în fața băncilor și a ambasadelor străine pentru a-și retrage economiile și pentru a cere viză de plecare din țară.

Sharif Hassan, reporter al New York Times în Kabul, a postat pe Twitter mai multe fotografii cu afgani de rând așteptând în fața băncilor sau a unor ambasade străine.

„Inima mea se rupe în bucăți pentru oamenii mei care s-au aliniat în afara băncilor pentru a-și încasa economiile și așteaptă la porțile ambasadelor străine pentru a-și asigura vizele de plecare”, a scris Sharif Hassan, pe Twitter.

Un 'transfer paşnic al puterii' către un guvern de tranziţie va avea loc în Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra ţării, a anunţat duminică ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP şi Reuters.

''Afganii nu trebuie să se îngrijoreze (...) Nu va exista un atac asupra oraşului (Kabul). Şi va fi un transfer paşnic al puterii către un guvern de tranziţie'', a declarat Mirzakwal într-un mesaj video.

O altă postare pe Twitter arată mii de mașini care se grăbesc să ajungă la Aeroportul din Kabul, considerat „singura modalitate de a scăpa de noua eră din Afganistan”.

The road to #Kabul Airport now. This is the only way to escape new era in Afghanistan pic.twitter.com/bcflEzzFWO— Wojciech Cegielski 🎧🎥 (@wojciechce) August 15, 2021