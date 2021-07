Doua aeronave rusesti urmaresc agresiv un avion al SUA: Zbor langa Crimeea, in Marea Neagra VIDEO

Tensiunile continua in Marea Neagra dupa incidentele recente in care au fost implicate nave militare ale Aliantei NATO, participante la exercitiile Sea Breeze. Acum un avion american de recunoastere este urmarit in mod agresiv de doua aeronave ale Rusiei, langa coastele Crimeei, teritoriu ucrainean anexat de Moscova in 2014

Ministerul rus al Apararii a publicat marti seara, un videoclip in care sunt aratate doua aeronave de lupta rusesti tip Su-30SM care intercepteaza si zboara foarte aproape de un avion P-3A Poseidon al Statelor Unite in Marea Neagra, potrivit Defense Blog.

Ads

Conform unui comunicat al Centrului National de control al Apararii din Rusia, avionul american a zburat langa coasta peninsulei Crimeea. Statiile radar ale Moscovei au detectat o tinta aeriana, care se apropria de frontiera de stat a Rusiei.

Oficialii militari rusi au decis sa alerteze Flota aeriana din Marea Neagra si apararea antiaeriana din regiune, pentru a identifica tinta, se arata in comunicat. Imediat, doua aeronave Su-30 au ajuns in zona de zbor a avionului Statelor Unite.

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

Rusia primeste o mare lovitura dupa renuntarea la dolari: Pierderi uriase pentru Moscova

"Echipajele aeronavelor de lupta rusesti au identificat tinta aeriana, ca fiind un avion Boeing P-9 Poseidon si au urmarit-o deasupra Marii Negre", a anuntat Moscova.

Avioanele de patrulare si supraveghere ale Marinei Statelor Unite participa in aceste zile la exercitiile militare din Marea Neagra, denumite Sea Breeze 2021. Operatiunea este organizata de Flota a 6-a a SUA si de Marina Ucrainei inca din anul 1997.

Joe Biden schimba abordarea fata de Putin: SUA anunta masuri dure contra atacurilor asupra sistemelor americane, provenite din Rusia

Russian Su-30SM fighter jets intercept U.S. Navy P-8A Poseidon maritime patrol and reconnaissance aircraft that flew close to annexed Crimea pic.twitter.com/MoyBy8fNXU- Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) July 8, 2021