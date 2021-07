Comisia de la Venetia critica interzicerea adoptiilor pentru cuplurile homosexuale in Ungaria

Comisia de la Venetia critica interzicerea adoptiilor pentru cuplurile homosexuale din Ungaria, considerand-o o posibila discriminare. Noul cadru legal din Ungaria permite adoptiile numai in cazul cuplurilor heterosexuale casatorite si nu recunoaste identitatea persoanelor transgender.

Intr-o opinie publicata marti, Comisia de la Venetia scrie ca reforma constitutionala intrata in vigoare in Ungaria in decembrie "nu trebuie folosita ca ocazie pentru a deroga de la legile existente asupra protectiei persoanelor care nu sunt heterosexuale sau pentru a revizui aceste legi in sens contrar".

Ce curprinde revizuirea Constitutiei

Guvernul condus de Viktor Orban a adoptat aceasta revizuire a Constitutiei care cuprinde dispozitii asupra casatoriei si familiei, orientarii sexuale, identitatii de gen si educatiei copiilor.

Comisia de la Venetia admite insa ca decizia privind definirea casatoriei ca fiind numai uniunea intre un barbat si o femeie, inclusa in aceasta reforma constitutionala, "revine statului ungar si legislatorului sau".

Noul cadru legal ungar prevede ca numai cuplurile casatorite pot adopta copii, cu posibilitatea ca, prin exceptie, adoptii sa poata fi facute si de persoanele singure, cu conditia unei aprobari punctuale din partea ministrului pentru afaceri familiale.

Ce recomandari face Comisia de la Venetia

Cu privire la acest aspect, Comisia de la Venetia recomanda Budapestei "sa stabileasca criterii clare care sa limiteze noua putere discretionara a ministrului" si sa garanteze principiul nediscriminarii, adica sa nu limiteze adoptiile pe motive de orientare sexuala sau identitate de gen.

Aceeasi comisie mai sustine ca imposibilitatea din punct de vedere constitutional de a recunoaste legal genul persoanelor transsexuale sau intersexuale "este incompatibila cu standardele internationale privind drepturile omului" si genereaza o discriminare din motive de orientare sexuala si identitate de gen.

Ea mai cere guvernului ungar o derogare de la amendamentul care prevede ca "Ungaria va proteja dreptul copiilor la o identitate proprie corespunzatoare sexului din nastere" si sa le garanteze in acest sens persoanelor transgender dreptul la noua lor identitate de gen, diferita de cea de la nastere.

Comisia de la Venetia "s-a alaturat seriei de atacuri internationale impotriva Ungariei'' si "recita propaganda stangii si a lui George Soros", a reactionat dupa publicarea acestei opinii secretarul de stat ungar Zoltan Kovacs, potrivit agentiei MTI.

"Ungaria protejeaza institutia casatoriei ca fiind una intre un barbat si o femeie, precum si familia, baza supravietuirii natiunii", a indicat acesta.