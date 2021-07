90% din cazurile noi de coronavirus din Portugalia sunt infectii cu varianta Delta

Noua varianta are o rata de transmisibilitate mai mare FOTO Pixabay

Proportia infectarilor cu varianta Delta a coronavirusului in totalul cazurilor noi depistate in Portugalia a crescut la aproape 90%, transmite Agerpres.

Conform celui mai recent raport al Institutului national de sanatate publica, frecventa relativa a variantei Delta, identificata mai intai in India, a ajuns la 89,1% in saptamana care s-a incheiat pe 27 iunie, fata de 45,8% cu trei saptamani mai devreme.

2.000 de noi cazuri pe zi

Portugalia, aflata in prima linie a unei reveniri a pandemiei din cauza variantei Delta mai ales in Europa, a depasit pragul de 2.000 de noi cazuri pe zi.

Daca tendinta de crestere va continua, acest numar s-ar putea dubla pana la mijlocul lunii iulie, a avertizat ministrul sanatatii, Marta Temido, intr-un interviu acordat luni seara televiziunii private TVI.

Pentru a frana ritmul transmiterii, guvernul a decis saptamana trecuta sa reimpuna restrictii de circulatie pe timp de noapte in 45 de localitati, cele mai afectate, printre care Lisabona si Porto.

Intrebata despre o eventuala inasprire a restrictiilor sanitare, Marta Temido a raspuns ca nu poate 'exclude nicio masura'.

141.000 de doze administrate intr-o singura zi

Totusi, a precizat ea, guvernul socialist ar putea cu dificultate sa reimpuna noi restrictii fara a decreta din nou starea de urgenta, pentru care ar avea nevoie de sprijinul presedintelui, conservatorul Marcelo Rebelo de Sousa, insa acesta si-a aratat deja opozitia.

In acest context, Portugalia se straduieste sa creasca ritmul campaniei de vaccinare, atingand luni un nou record de circa 141.000 de doze administrate intr-o singura zi.

Cu o treime din populatie vaccinata deja integral, Portugalia, care numara in jur de 10 milioane de locuitori, a fost tara care a vaccinat in cel mai rapid ritm saptamana trecuta, de 1,49% dintre locuitori in fiecare zi.