Noua copii au murit intr-un accident in lant, in Alabama. 18 masini implicate in ciocnire

Accidentul in lant in care au fost implicate 18 masini FOTO Captura Video CNN

Zece oameni, dintre care noua copii, au murit sambata, 19 iunie, intr-un accident in care au fost implicate 18 masini, pe o autostrada din Alabama. Majoritatea victimelor circulau cu un microbuz al unui centru de plasament pentru fete abandonate, neglijate sau abuzate. Singurul supravietuitor din vehicul a fost soferul microbuzului, fiind chiar directoarea centrului de plasament.



Microbuzul a fost strivit de doua trailere immense, cu 18 roti. Mai mult, un SUV a fost de asemenea implicat in ciocnirea in lant. Alte 14 vechicule au fost implicate in carambol, sapte dintre ele luand foc. Varstele victimelor sunt cuprinse intre noua luni si 17 ani, potrivit CNN.com.

Potrivit primelor concluzii ale autoritatilor, accidentul s-a produs din cauza vremii, soseaua fiind umeda. Astfel, din cauza acvaplanarii, soferii au pierdut controlul masinilor.

In SUV a murit fetita de noua luni, alaturi de tatal ei, in varsta de 29 de ani. Mai mult, au incetat din viata inclusiv cei doi copii ai directoarei centrului de plasament, care se aflau in microbuz.