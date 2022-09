Interlopul Fane Văncică, anchetat pentru lipsire de libertate, chiar dacă victima a refuzat să depună plângere VIDEO

Polițiștii de la Poliția Capitalei au descins marți dimineața la locuința interlopului Fane Văncică, acuzat de lipsire de libertate și tultubrare ordinii și liniștii publice după ce și-a bătut amnata și a urcat filmarea pe Tik Tok.

În urma apariției imaginilor, Poliția a deschis un dosar pentru loviri și alte violențe, dar cercetările au fost împiedicate de lipsa plângerii, victima refuzând să depună plângere. Totuși, polițiștii au schimbat încadrarea juridică în lipsire de libertate în mod ilegal și tulburarea ordinii și liniștii publice, pentru care nu e nevoie de plângere.

Astfel, marți dimineața polițiștii au descins la locuința interlopului pentru percheziții.

„În această dimineață, 27 septembrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Bărbatul bănuit de săvârșirea faptelor a fost condus la audieri, în baza unui mandat de aducere, în vederea continuării cercetărilor”, a transmis Poliția Capitalei.

Fane Văncică, pe numele său real Cami Niță, a ajuns cunoscut după ce l-a înjunghiat pe fiul vitreg al lui Sile Cămătaru, acum 10 ani, faptă pentru care a primit 5 ani şi 6 luni de închisoare. Deși părea că ”se cumințise”, în sensul că în dosarele care au urmat după acel incident nu a mai fost acuzat de fapte comise cu violență, ci ”doar” contrabandă cu țigări sau droguri, acum se pare că și-a reluat vechile obiceiuri.

Ajuns influencer pe internet, unde îi îndemna pe urmăritorii săi să fie ”mai buni”, Fane Văncică a ținut să dea o lecție de morală și și-a filmat ”pedeapsa” aplicată femeii care i-ar fi amantă.

Ulterior, într-un live făcut pe rețelele de socializare, interlopul a dezvăluit că femeia pe care a bătut-o este amanta sa.

"În primul rând vreau să-mi cer scuze față de soția mea, de Maria. În al doilea rând îmi cer scuze față de copii. Îmi iubesc prea mult soția, îmi iubesc prea mult copiii ca să nu îmi cer scuze. Orice bărbat care își permite să țină o casă, două, trei, mai are și o amantă. Am avut o amantă, o am în continuare. Am iubit-o foarte mult pe fata asta, am respectat-o... Am fost foarte gelos, când am fost naș...Am chemat-o la mine acum patru luni de zile și am avut impresia că se uită pe un prieten de-al meu. M-am luat de ea. Am ajuns acasă și ne-am certat. Eram beat, nu-mi luasem nici pastilele", a spus Fane Văncică, potrivit stirileprotv.