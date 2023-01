Ce impact are inteligența artificială asupra viitorului copiilor noștri

Când vorbim despre inteligența artificială, mulți se gândesc la acel viitor, îndepărtat sau nu, în care roboții vor face multe dintre job-urile pe care acum le fac doar oamenii. Însă, A.I.-ul este deja printre noi și influențează atât forța de muncă activă, cât și generațiile care se pregătesc pentru piața muncii. Marile companii precum Amazon, Facebook sau Google, dar și companii mai mici, din țara noastră, folosesc în prezent A.I..

Ads

La nivel mondial, începând cu anul 2000, roboții și sistemele de automatizare au eliminat treptat multe locuri de muncă din producție, mai exact 1,7 milioane dintre ele.

Pe de altă parte, se prevede că A.I.-ul va crea, până în 2025, 97 de milioane de noi locuri de muncă. Există așadar două fețe ale monedei: roboții și inteligența artificială vor înlocui oamenii în unele domenii, dar vor crea și noi profesii digitale.

Conform definiției oficiale date de Parlamentul European, inteligența artificială este capacitatea unei mașini de a imita funcții umane, cum ar fi raționamentul, învățarea, planificarea și creativitatea. În cei mai simpli termeni, inteligența artificială (A.I.) reprezintă o colecție de algoritmi capabili să caute în volume de date foarte mari. Însă, A.I.-ul nu poate lua o decizie în mod independent, ci doar pe baza unui set de reguli date de cineva.

Din acest motiv, se presupune că inteligența artificială va înlocui pe viitor meseriile bazate pe sarcini repetitive. În privința joburilor care presupun soluții inovative și decizii personalizate, lucrurile sunt însă mai complexe și mai nuanțate. Într-o lume ideală, oamenii se reprofilează, își îmbunătățesc continuu experiența de lucru, ies din rutină, devin mai creativi, inovează, iar acești oameni nu vor putea fi înlocuiți 100% de roboți.

Ads

Experiența Future Ready

Todireanu Ștefan-Alin este elev în clasa a 8-a la Școala Gimnazială Constantin Platon din Bacău.

Dintre toate materiile preferă Informatica, Matematica și Engleza. Timpul liber îi este destul de limitat. Înotul de performanță îi ocupă după-amiezile, dar atunci când programul îi permite, lui Ștefan îi place să se joace pe calculator, să deseneze și să facă diferite decorațiuni handmade.

Ștefan a fost unul dintre cei 50 de participanți ai cursului de Inteligență Artificială din cadrul Proiectului Future Ready și dezvoltatorul aplicației câștigătoare din cadrul acestui curs.

A aflat de programul Future Ready de la profesoara lui de informatică și a ales sa participe la cursul de AI pentru că,, am vrut să îmi îmbogățesc cunoștințele despre informatică, plus că în ultimul timp se vorbește mult despre inteligența artificială. Mi s-a părut fascinant și am aflat foarte multe lucruri noi despre AI. Trainerii, ca întotdeauna, au fost niște oameni superbi, cu o răbdare, un calm și o bunătate de nemaiîntâlnit”.

Ads

Proiectul dezvoltat de Ștefan a presupus antrenarea unui algoritm de A.I. cu 34 de clase și dezvoltarea unei aplicații, care să identifice plante și animale din Parcul Național Bucegi. Aplicația dezvăluie astfel mai multe informații despre floră și faună, dar și sancțiunile care sunt aplicate în cazul agresiunii speciilor protejate.

,,Voiam să fie ceva original, unic. Poate există aplicații pentru identificarea animalelor și plantelor, dar nu pentru Bucegi. Aveam în gând ceva despre natură, dar nu știam exact, până când mama a spus,, Bucegi’’. A fost ca o cheie care a deschis cufărul cu celelalte idei care aveau să îmi vină. Punând toate ideile cap la cap a rezultat aplicația cu numele Recunoaște și cunoaște Bucegii, pentru telefonul mobil, în care poți fotografia sau introduce poze cu animale, pești, păsări sau plante și flori. Aplicația îți va spune exact cum se numește viețuitoarea, dacă este veninoasă, agresivă sau dacă este protejată de lege și care sunt sancțiunile pe care le poți primi în cazul culegerii florilor și plantelor respective. Totodată, ai și mai multe informații cum ar fi: specia din care face parte, cât trăiește, cu ce se hrănește, dimensiuni, locuri în care trăiește etc”.

Ads

De la mama lui Ștefan am aflat că, încă de mic, Ștefan a fost un copil curios, iar ea a încercat pe cât posibil să îi povestească despre cât mai multe și diverse activități care să-l stimuleze, să-i dezvolte imaginația și să-i dea posibilitatea de a alege și de a descoperi lumea reală, dar și pe cea virtuală.

În viitor, lui Ștefan i-ar plăcea să lucreze în industria gaming-ului și îi surâde și ideea de a intra în lumea antreprenoriatului:,, Cred că viitorul locurilor de muncă stă în digitalizare și automatizare. Totuși, consider că meseriile de succes ale viitorului sunt medicina și arhitectura, alături de domeniul IT, dar și gaming-ul”.

Joburile generației următoare

Compania de cercetare globală Gartner sugerează că 1 din 3 locuri de muncă realizate azi de oameni, urmează să fie preluate de un robot. Aceeași companie consideră că există unele sectoare în care roboții nu pot pătrunde. Profesiile care implică creativitatea umană, judecata subiectivă și măiestria rămân superioare oricărei abilități pe care o poate oferi inteligența artificială. Există cel puțin 6 joburi considerate de specialiști a fi imposibile pentru roboți: expert în îngrijirea copiilor, bucătar, ghid turistic, jurnalist, artist și doctor.

Ads

Așadar, spre ce direcționăm noua generație? Care sunt abilitățile pe care tinerii trebuie să pună accent pentru a nu face concurență inteligenței artificiale?

Ediția a treia a programului Future Ready conține 2 secțiuni: componenta IT și componenta non-IT.

În cadrul componentei IT am încercat să aducem mai aproape de copii domenii tehnice de interes și am dezvoltat cursuri precum: Securitate Cibernetică, Inteligență Artificială și Programare.

Componenta non IT conține cursuri care pun accent pe dezvoltarea unor abilități non tehnice, precum:

Educație financiară și economică 17 - 19 Ianuarie 2023

Orientare în carieră și job-urile viitorului 14 - 16 Februarie 2023

Protejarea mediului și dezvoltare durabilă 7 - 9 Martie 2023

Ne dorim, prin intermediul programului, ca participanții să-și descopere pasiunile, să deprindă abilități de prospectare a viitoarei cariere și să-și dezvolte bazele în domeniul educației financiare.

Copiii care nu au reușit sa participe la primele 3 cursuri dedicate segmentului tehnic, pot accesa suporturile de curs aferente, în mod gratuit, din pagina proiectului: https://www.simplonromania.org/future-ready-3/

Future Ready 3.0 se desfășoară la nivel național și este adresat copiilor din mediul rural și urban mic, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Cursurile se desfășoară online și sunt gratuite.

Înscrierile se pot face aici.

Proiectul este dezvoltat de Simplon România și susținut de Societe Generale Global Solution Centre ca parte din activitatea companiei de sprijinire a dezvoltării abilităților, nivelului de educație și integrării profesionale a grupurilor vulnerabile.