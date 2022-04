Armata ucraineană a început atacul asupra Insulei Șerpilor cu bombardament greu. De ce ar fi vitală recucerirea poziției militare

Forțele armate ucrainene atacă pozițiile rusești de pe Insula Șerpilor, fiind raportate daune provocate rușilor.

Raportul a fost făcut în dimineața zilei de miercuri, 27 aprilie, de către comandamentul Armatei Ucrainene.

Comandamentul Operațional Sud al Ucrainei a raportat că forțele sale au lovit pozițiile rusești de pe Insula Șerpilor, țintind postul de comandă și distrugând un sistem de rachete antiaeriene Strela-10.

Experți în securitate explică importanța strategică a Insulei Șerpilor pentru Ucraina.

"Este importantă pentru abordările maritime ale Ucrainei între Odesa și alte porturi din apropiere. Recapturarea sau neutralizarea poziției rusești de pe insulă va fi esențială pentru a permite reluarea transportului naval comercial și în special a exporturilor de cereale.

Deschiderea Portului Odesa este realizabilă și ar trebui făcută acum.

Fără Odesa, o mare parte a țărilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord s-ar putea confrunta cu o penurie gravă de alimente în lunile următoare și, posibil, cu foamete.

Este riscant? Da. Dar să nu o faci ar fi dezastruos", arată unul dintre specialiștii care comentează ofensiva ucraineană.

