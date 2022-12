Scandal monstru între o stewardesa și un pasager. De la ce a pornit totul. „Ține-ți gura, nu sunt servitoarea ta”

O însoțitoare de bord a fost filmată în timp ce se certa cu un pasager.

Anterior pasagerul s-ar fi certat cu o altă însoțitoare de zbor din cauza meselor servite în avion.

Totul s-a întâmplat în timpul unui zbor de la Istanbul la Delhi pe 16 decembrie, potrivit informațiilor de pe rețelele sociale. Filmarea care a devenit virală.

„Ține-ți gura, nu sunt servitoarea ta. Nu mai arăta cu degetul la mine și nu mai țipa, colega mea plânge din cauza ta”, spune însoțitoarea de zbor în filmare.

Bărbatul ar fi început să strige, făcând-o pe tânără să plângă. În înregistrarea video, însoțitoarea de bord poate fi auzită spunându-i pasagerului: „Vă rugăm să încercați să înțelegeți, există un cărucior și porțiile sunt numărate și ridicate [în avion]”. În timp ce ea îi explică faptul că echipajul îi poate servi doar ceea ce scrie pe cartea lui de îmbarcare, bărbatul strigă: „De ce țipi?” Ea răspunde: „Îmi pare rău, domnule, dar nu puteți vorbi așa cu echipajul. Vă ascult cu tot respectul, dar trebuie să respectați și echipajul.” Mai târziu o întreabă pe femeie: „De ce țipi? De ce strigi? Ține-ți gura!” Ea îi răspunde: „Tu ține-ți gura! Sunt o angajată, nu sunt servitoarea ta!”, potrivit digi24.ro.

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December: pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022