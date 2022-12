Mii de companii din România au intrat în insolvență în 2022. Domeniile afectate cel mai grav

Numărul societăţilor comerciale şi al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu 10,64% în primele 11 luni din 2022, comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Astfel, în perioada menționată, au fost înregistrate 6.022 de insolvenţe.

Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 1.040, în creştere cu 4,42% faţă de perioada ianuarie-noiembrie 2021.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Bihor, cu 503 de insolvenţe (plus 28,64%), Cluj - 429 (minus 4,45%), Timiş - 261 (minus 6,79%) şi Ilfov - 245 (plus 47,59).

Cele mai puţine insolvenţe s-au înregistrat în judeţele Botoşani, respectiv 23, în scădere cu 37,84% faţă de aceeaşi perioadă din 2021, Harghita - 26 (plus 30%), Covasna - 28 (plus 64,71%) şi Gorj - 29 (minus 44,23%).

În noiembrie 2022, au fost consemnate 635 de insolvenţe, cele mai multe în Bucureşti (120) şi în judeţele Bihor (41), Cluj (40), Iaşi (31) şi Ilfov (28).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe s-a înregistrat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.649 (plus 3,45% comparativ cu primele 11 luni din 2021), construcţii - 1.166 (plus 26,19%) şi industria prelucrătoare - 763 (plus 14,22%).