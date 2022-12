Înșelătorie cu colete în preajma Sărbătorilor: "Am zis că o fi făcut cineva din familie o comandă, fără să mă anunțe"

În mediul online au apărut avertismente legate de o nouă înșelătorie practicată în această perioadă, când românii comandă online cadouri pentru Crăciun.

Un român a relatat că s-a trezit cu un colet adus de un curier pe care nu îl comandase, care trebuia plătit la livrare. Bărbatul a făcut totuși plata, cu gândul că poate fi vorba de o comandă plasată de un alt membru al familiei, după cum a scris pe facebook.

Ads

"Atenție mare la ce colete primiți în această perioada și nu numai!

O nouă înșelătorie circulă, nu e chiar nouă, dar firma clar e “nouă”! Daxton Mobil Invest SRL, trimite colete cu valori mici 69.99lei, fără a fi inițiate comenzi pe site-ul lor, www.mobileacc.ro (care are toate secțiunile obligatorii de ANPC implementate).

Inițial am vrut să refuz coletul întrucât nu am plasat nicio comandă la ei, dar verificându-le site-ul și văzând că au inclusiv ultimele pictograme impuse de ANPC, am zis că o fi făcut cineva din familie o comandă, fără să mă anunțe…dar n-a fost așa!

Curierul utilizat este DPD, până în prezent sau puțin acesta este curierul utilizat la coletul trimis către mine.

Ads

Sărbători cu bine și atenție maximă la “dragii” noștri afaceriști!", a scris bărbatul pe Grupul Antreprenorilor din România.

Ce se află în colete

Și alți membrii ai grupului au experimentat situații similare, însă produsele primite diferă, după cum au precizat în comentarii.

"Căști."

"Husă pentru telefon, în cazul meu."

"Un moș crăciun pe baterii, culmea e că chiar merge. Nu îl dau, are valoare sentimentală."

"Cuțit. M-am resemnat, taie bine pentru 67 de lei."

"Mi se pare mie sau toată lumea e happy cu mistery box-ul primit?"

Cum funcționează înșelătoria

"Asta se rezolva simplu. Cumperi baze de date de tip listafirme și ai zeci de mii de adrese de sedii sociale de firme, 90% adrese de domiciliu ale unor oameni care fac afaceri. Eu așa aș face dacă aș fi pe nișă asta de tepari."

"De obicei sunt electronice de o valoare mică: o pereche de căști cu fir, o boxa cu bluetooth, gadget-uri, încărcător de telefon…"

Ads

"Pictogramele pe site nu prea au relevanță că doar nu sunt generate de ANPC pentru fiecare comerciant în parte. Problema e, cum știu exact cui și la ce adresa să trimită?"

"Nu sunt generate, dar sunt impuse și când vezi că le au și pe ultimele cerute de ANPC și curierul stă lungă ține "Hai doamna că mă grăbesc!", cedezi!"

"Ei trimit la firme și iau datele de pe internet fiindcă sunt la liber."

"La noi Sale shop discount internațional SRL. Cred că e aceeași țeapă 68 lei un mp3 ce se bagă la brichetă la mășînă, tot dintr-o prostie plătit, și am trimis că e necomandat mail la adresa de pe colet, răspuns că se restituie banii că e o greșeală a unei cifre din CUI și s-a schimbat total livrare adresa etc.... Am zis că poate nu e țeapă că mi-a răspuns și eu am acceptat mp3 acela mi se părea că e mai complicat să iau banii să dau inclusiv date să mi se restuie banii în banca. A rămas așa dar sunt curioasă poate totuși cineva are aceeași firma Sale shop discount internațional SRL și știe sigur că e țeapă."

Ads

"Și eu am pățit la fel cu Sale Shop! Am mers la poliție și guess what: polițistul insinua că eu aș fi comandat din greșeală și nu îmi amintesc! După n insistente din partea mea, s-a luat legătură cu așa “zisul” administrator al acestei firme și mi s-au restituit banii! Însă plângerea nu a continuat.. tupeul lor, a fost că la distanță de nici o săptămâna au încercat din nou, cu un alt colet."

"Confirm - mi s a întâmplat același lucru. Crezând că cineva din familie a făcut comandă am ridicat coletul.

Ce am observat însă era că DPD Curier CÂMPINA - unde am plătit coletul- era la curent cu fraudă făcută de această firma și totuși livrează!"

"Chiar azi am primit și eu și l-am refuzat. Când i-am spus curierului că nu știu de la cine este, mi-a zis "aah! E firma aia fantomă care da țepe!"."

"Și eu am pățit, am primit pe o firma un epilator facial și pe altă firma un aparat de spumare a laptelui. La mine cum vin colete toată ziua, nu am refuzat comenzile (la fel în ideea că a comandat cineva din familie..dar surpriză, nimeni nu comandase nimic) …culmea că erau toate datele firmei, inclusiv numele și numărul meu de telefon."

Ads

"Tocmai ce am refuzat un alt colet acum jumătate de ora …de data asta suma muuuult mai mare."

"La mine se întâmplă să facă comenzi soțul și să uite să mă anunțe, dar mereu trece datele mele de contact, adresa de la birou, că eu răspund mereu la telefon, eu am nr de telefon la toți curieruii din cartier, că îmi știu programul și îmi livrează coletele în intervalul când sunt la birou...de multe ori habar nu am ce comandă, de unde comandă, eu primesc coletele.

Nu am primit până acum de la firma asta, dar nu ar fi exclus să mă trezesc cu un colet și să îl achit, crezând că a comandat soțul ceva!"

"Se trimit către firme, cel puțîn în cazul nostru așa a fost, noi primim colete aproape zilnic iar persoană de la recepție a crezut că e pt firma."

"Aceeași problema am avut-o și eu. Am făcut plângere la ANPC, care s-a transferat la secția economică de la IPJ Argeș, azi m-au contactat pentru mai multe informațîi, puteți face plângere tot așa, doar să crească numărul, să îi închidă odată. Eu am luat coletul acum o lună și ceva."

"Confirm frauda! Cu aceeași firma. Era altcineva acasă și a achitat. Curierul a refuzat să revină după colet și să restituie banii pe motiv că el și-a făcut treaba. După amenințări cu Poliția și ANPC-ul, după multe mesaje și e-mailuri cei de la Daxton au restituit banii."

"Îți stă mintea în loc... unii fac "vânzări" și nu mai au nevoie nici măcar de comenzi... Dacă din 100 de colete 70 plătesc că "nu e sumă colosală", 20 refuză și 10 fac plângere... ei, țeparii, sunt OK. Adică pot restitui banii pentru ăia 10 dacă îi prinde poliția, în rest sunt bine mersi."