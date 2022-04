Schema prin care poți fi înșelat la benzinărie în Bulgaria: "Treaba cu calculatul, agitatul, eroarea era de fațadă, să te facă de bani!"

O româncă aflată în tranzit prin Bulgaria a fost victima unei tentative de înșelătorie atunci când a vrut să plătească la benzinărie folosind cardul.

Aceasta a relatat întâmplarea într-o postare pe Facebook, pe grupul "Vacanțe sub 500 de euro", lansând un avertisment pentru români să nu cadă în capcana cursului leva-euro.

Ads

"M-am gândit că ați vrea să știți și voi o schemă faină prin care rămâneți păgubiți!

Ieri am tranzitat Bulgaria și am oprit la o benzinărie cu roșu, nu i-am reținut numele, dar era după un OMV.

Am mers să plătim, suma era 45 leva, am încercat să plătim cu cardul, gen am pus cardul a făcut bip, scria ceva acolo, dar nu ne-a cerut pinul a zis doar că nu merge!

Am zis ok, zice doamna, "euro"?

Zic da, ok, cât e, scoate un calculator face calcule de zici că era la test! Și rezultatul ei zice 46 euro!

Inițial zic ok, îi dau 50 euro scoate un păhărel din laterala casei și își pune din el o sumă în casa de marcat! Iar ăia 50 îi pune în păhărel.

Mergem la mașină și gândim puțin... dacă ar fi suma aia leva ar fi mai mare că euro...

Ne uităm la cursul valutar, era o diferența de 21 de euro față de cât a cerut!

Mergem la ea, când i-am zis a uitat și engleză și tot, oh error sorry...nu știu ce!

Ne dă suma de bani și mergem la mașină, după am observat că avea și în euro suma pe bon, prin urmare treaba cu calculatul, agitatul, eroarea era de fațadă să te facă de bani!", a scris aceasta.

Ads

Și alți români au fost vizați de înșelătorii

În comentarii, mai mulți români relatează situații asemănătoare.

"Eu am pățit ceva asemănător cu vigneta, aparatul pentru card nu funcționa, dacă plăteam la casa în euro era o suma mai mare iar restul mi-l dădea în leva. Scapa cine poate.

Ăștia sunt oricum in apropiere de granița, mai în interiorul Bulgariei am întâlnit oameni care mi-au dat rest și câțiva centi (leva)."

"Chestia asta am pățit-o în Bulgaria în urmă cu vreo 10 ani la un restaurant. Îmi aduce chelnerul bonul să plătesc și îi spun că vreau să plătesc cu euro. A tăiat leva de pe bon și a scris cu pixul € lângă suma totală."

"Nu doar în Bulgaria. Și în Ungaria fac asta. La OMV-ul de la iesire spre Austria și Slovacia fac același lucru. Mare atenție cât alimentați. Pe noi ne-au taxat dublu (adică ne-au pus pe bon mai multă benzină decât alimentasem și nici nu ne-au dat bonul de casă decât bonul de la card."

Ads

"Mai este o modă în Bulgaria la peco….te oprești, cumperi cafea, țigări eventual și alimentezi și mai trec pe bon în plus 1-2 cafele și un pachet de țigări, bineînțeles că nu dau bonul, dacă nu faci calculul înainte te ard de 10-15 leva. Așa că cereți mereu bonul și verificați ce este trecut pe el."

"Și noi am pățit același lucru în vară. Zic că nu funcționează pos-ul ca să ia bani cash și îți cer valoarea leva în euro. Dacă nu aveți urgențe nu opriți în Bulgaria."

"Aceeași mizerie am pățit-o si eu la ei, am alimentat si nu mergea cardul, nici unul din 3, m-am prins de "lucrare" și nu am vrut să plătesc, am plecat pur si simplu!!!! Acum 2 ani, nici în ziua de azi, nu am avut semn de la ei, aceeași benzinărie roșie, gen Lukoil de la noi..."