Ce trebuie să faci pentru a te pregăti psihic pentru o înmormântare?

Decesul unei persoane nu este niciodata o informatie usor de digerat pentru cei apropiati de ea, asa ca modul in care acestia isi gestioneaza emotiile va arata diferit de la un caz la altul.

Nu toti oamenii sufera la fel: unii o fac in tacere, in timp ce altii se exteriorizeaza si plang alaturi de ceilalti membrii ai familiei, pentru a se descarca.

Ads

One Marck International, Servicii Funerare Sector 1, va ofera cateva sfaturi pentru gestionarea acestor emotii inevitabile.

Exista mai multe case care ofera servicii funerare in Sectorul 1 din Bucuresti, iar primul la care toti oamenii trebuie sa apeleze este cel de consultanta funerara si asistenta. O conversatie cu o persoana din domeniu, care a vazut multe cazuri asemanatoare, ii va ajuta pe cei care trec pentru prima data prin asa ceva, pentru ca vor realiza ca nu sunt singuri.

Bineinteles, durerea nu dispare imediat ce inmormantarea este incheiata. De cele mai multe ori, ea continua sa persiste pentru o perioada de timp, iar celor care nu au primit deznodamantul pe care il asteptau, le va fi greu sa se intoarca la viata de dinainte. Din aceasta cauza, vor trebui sa faca eforturi pentru a-si recapata pofta de viata.

Cum reusesc oamenii sa faca fata decesului unei persoane apropiate?

Exista mai multe strategii la care cei care se confrunta cu pierderea unei persoane apropiate pot apela pentru a incerca sa se intoarca la normalitate. Un lucru pe care il pot face este sa implementeze o rutina in viata lor de zi cu zi, astfel incat sa-si recapete controlul.

Ads

Chiar daca sunt afectati de ceea ce s-a intamplat, ei nu trebuie sa uite sa aiba grija de ei insisi, iar acest lucru inseamna sa nu sara peste mese, sa doarma suficient si sa nu se piarda in diverse vicii, in speranta ca ii vor ajuta sa treaca mai usor peste durere. O solutie rapida poate parea alegerea potrivita la momentul respectiv, dar acest lucru nu inseamna ca va rezista in timp.

Daca oamenii fac tot posibilul sa duca o viata echilibrata, chiar si in momentele in care le este greu sa-si gestioneze emotiile, atunci le va fi mai usor sa treaca peste deces si sa-si continue viata. Acest lucru nu inseamna ca vor uita de persoana care a decedat, ci din contra, se vor gandi in continuare la ea, pe masura ce-si revin din starea de soc si tristete.

Cum poti pastra amintirea persoanei care a decedat?

In locuinta unei persoane exista tot felul de lucruri care sa ateste faptul ca ea a existat la un moment dat in timp. Lucrurile respective pot veni sub forma unor fotografii ale ei, de una singura, sau alaturi de cei dragi. Poate sa fie vorba chiar si de obiecte pe care le folosea zilnic, precum o simpla cana de cafea sau un articol vestimentar.

Prin urmare, chiar daca procesul prin care o persoana trebuie sa treaca pentru a se intoarce la viata ei obisnuita dupa decesul unui apropiat nu este unul usor, nu este nici imposibil. In mintea oamenilor, amintirea ei va ramane mereu vie.