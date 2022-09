Înfrângere devastatoare suferită de armata rusă în Donbas. În acest timp, mii de oameni sărbătoresc victoria la Moscova VIDEO

Rapoartele militare din după-amiaza zilei de 30 septembrie arată că Rusia va pierde în

următoarele ore unul dintre cele mai importante puncte strategice din Donbas, localitatea

Lyman.

Informațiile arată că armata ucraineană a încercuit în totalitate "punga" Lyman și că

soldații ruși prinși în capcană nu mai au acum nici varianta retragerii.

Cel mai probabil, unitățile Armatei a 20-a ruse care vor încerca să fugă, vor fi prinse în

focul artileriei ucrainene.

În după-amiaza zilei de vineri, forțele armate ucrainene au anunțat că sunt în control deplin al localității Drobysheve, situată la doar 6 kilometri de Lyman.

Bloggerii militari ruși care relatează despre război se arată extrem de revoltați. Andrei

Morozov, combatant pe front: "Trăim desigur o trădare. Acest nivel de incompetență pur și

simplu nu există."

Igor Strelkov, ofițerul FSB implicat în doborârea avionului de pasageri în Donbas i-a

răspuns: "Resping total teza lui Andrei. Cu un grad mai mare de probabilitate, presupun UN

CRETINISM IMPRESIONANT ȘI LIPSĂ DE PROFESIONALISM ÎN EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR MILITARE DE

COMANDĂ" (majusculele îi aparțin).

La Moscova, în acest timp, un concert în mijlocul orașului cu mii de oameni prezenți

sărbătorește anexarea ilegală a patru teritorii ucrainene la Rusia.

Artiștii cântă lozinci patriotice împotriva Occidentului și laudă victoria pe câmpul de

luptă. "Trebuie să apărăm cultura rusă de hegemonia colonialistă occidentală".

*sings ripoff of a TikTok sea shanty meme from two years ago* pic.twitter.com/s25RnSs2va— max seddon (@maxseddon) September 30, 2022