Banca Centrală Europeană ezită, inflația explodează în Europa. Rezerva Federală Americană și Banca Angliei au luat deja măsuri

În timp ce autoritățile europene sunt ocupate de impunerea unor sancțiuni cât mai drastice Federației Ruse, iar Banca Centrală Europeană ezită să anunțe măsuri de contracarare a scumpirilor istorice de pe continent, de teamă să nu afecteze un avans economic și așa aflat sub semnul întrebării, creșterile de prețuri au continuat și în februarie în țările UE.

Inflația anuală în zona euro a crescut la 5,9% în februarie 2022, de la nivelul de 5,1% în luna precedentă. Cu un an în urmă, în februarie 2021, rata anuală a inflației în zona euro era subunitară, de 0,9%, potrivit datelor publicate de Eurostat.

La nivelul blocului comunitar, rata anuală a inflației a fost de 6,2% în februarie 2022, în creștere față de ianuarie, când a fost 5,6%.

În urma cu un an, în februarie 2021, rata anuală a inflației a fost 1,3% în Uniunea Europeană.

FED și ROE, reacții mult mai viguroase

De cealaltă parte, FED, Rezerva Federală Americană (banca centrală a SUA) a operat deja miercuri prima măsură menită să tempereze inflația, majorând dobânda de referință pentru prima dată din 2018.

Astfel, comitetul de politică monetară al FED a decis ca dobânda de referinţă să crească de la 0,25% la 0,50%, pentru a face creditele mai scumpe și a reduce cantitatea de bani aflați în piață.

La rândul său, Banca Angliei - BOE a luat pentru a treia oară consecutiv decizia majorării dobânzii de referință, care a ajuns la 0,75%, urcând costurile creditării la nivelul de dinaintea pandemiei de coronavirus.

Reprezentanții BOE au avertizat că urmările negative ale războiului din Ucraina pot duce la un nou val de scumpiri, ce vor urca inflația anuală la noi niveluri mult peste estimările inițiale.

În ceea ce privește inflația din zona euro, saltul la 5,9% este peste așteptările inițiale, în contextul în care prețurile din zona de energie au crescut cu 32% față de anul trecut.

BCE mai așteaptă

Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, și-a reiterat, cu ocazia ultimei ședințe de politică monetară, intenția unei abordări flexibile și graduale a măsurilor legate de creșterea dobânzii de referință și încheierea programului de achiziții de active, menit să sprijine financiar economia europeană.

Este o atitudine contrară poziției ferme adoptate de FED și BOE, care s-au grăbit să crească dobânda de referință.

Cele mai reduse rate ale inflației anuale din UE au fost consemnate în februarie în Malta și Franța, ambele cu 4,2%, în timp ce în Portugalia, Finlanda și Suedia creșterile anuale de prețuri au fost de 4,4%.

La polul opus, cele mai mari scumpiri au fost consemnate în februarie în Lituania – 14%, Estonia – 11,6% și Cehia – 10%.

România, peste media europeană

Cu o inflație anuală de 7,9% în februarie, România se află peste media europeană, practic la jumătatea plutonului țărilor aflate peste medie.

Imediat deasupra noastră să află țările cu inflația anuală cuprinsă între 8 și 9%: Polonia – 8,1%, Slovacia – 8,3%, Bulgaria – 8,4%, Ungaria – 8,4%, Letonia – 8,8%.

În comparație cu luna precedentă, inflația anuală a scăzut în două state membre ale Uniunii Europene și a crescut în 25.

Și în februarie cea mai mare contribuție la creșterile de prețuri în zona euro a continuat să vină din zona de energie (plus 3,12%), urmată de servicii (plus 1,04%), alimente, alocool și tutun (plus 0,9%), respectiv bunuri industriale non-energie (plus 0,81%).

Trebuie precizat că inflația anuală este calculată de Eurostat pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, care diferă de indicele prețurilor de consum utilizat de Institutul Național de Statistică, prin urmare inflația anuală raportată de serviciul statistic al Comisiei Europene diferă de cea anunțată de Institutul Național de Statistică.

Inflația anuală anunțată în România de INS a fost în februarie 8,53%.