Tehnologiile care contribuie la creșterea industriei jocurilor video

Industria de gaming a fost evaluată la peste 195 de miliarde de dolari în 2021, iar creșterea anuală estimată pentru următorul deceniu este de 12,9% pe an. Concurența dintre producătorii de jocuri video, precum și noile tehnologii dezvoltate an de an contribuie la creșterea acestui sector. Totuși, nu putem ignora faptul că evenimentele din ultimii ani au accelerat acest proces. Iată câteva dintre cele mai importante tehnologii care au contribuit la progresul pieței jocurilor video.

Cloud gaming

Această tehnologie este menită să le ofere utilizatorilor posibilitatea de a rula jocuri pe tot felul de dispozitive, fără să fie nevoie să stocheze simultan (sau chiar deloc) datele care se află în spatele unui joc. În această nișă există două categorii. Prima, în care jocul este stocat și rulat de un computer extern, iar utilizatorul accesează respectivul joc prin live streaming. Cea de-a doua variantă presupune un hibrid, în sensul că utilizatorul rulează jocul pe propriul device, însă acesta găzduiește numai o mică parte dintre fișierele jocului. În ambele variante, se face o uriașă economie de spațiu de stocare. În plus, varianta cu video streaming are avantajul de a le permite utilizatorilor să practice jocuri de top chiar și pe dispozitive mai puțin performante. În prezent, cele mai cunoscute platforme de cloud gaming sunt GeForce Now, Amazon Luna și Google Stadia.

Cross-play

Cross-platform gaming este o tehnologie prin care utilizatorii de pe mai multe dispozitive precum PlayStation, Xbox, PC, iPhone, Nintendo și altele, pot participa împreună în aceleași jocuri desfășurate în mediul online. Pionierii implementării acestei tehnologii sunt producătorii de shootere precum Call of Duty și Fortnite, însă lista jocurilor s-a extins în domeniul curselor auto, prin Need for Speed și GRID. Lista jocurilor care oferă suport cross-play va continua să crească, întrucât această facilitate este din ce în ce mai apreciată și mai cerută în rândul gamerilor. Iubitorii de FIFA, cel mai apreciat joc de fotbal de pe planetă, așteptă cu nerăbdare implementarea acestei funcții, iar EA Sport a anunțat, în luna mai a acestui an, că a demarat deja testările cu privire la crossplay.

Mobile

Astăzi există peste 6,6 miliarde de utilizatori de smartphone pe planetă. În ianuarie 2019, numărul utilizatorilor de pe dispozitivele mobile l-a depășit pe cel al utilizatorilor de sistem de tip desktop. Specialiștii estimau că peste 72% dintre utilizatori vor accesa internetul exclusiv prin intermediul smartphone-urilor până în anul 2025. Tot atunci, multe studiouri de jocuri celebre au început să pătrundă în piața jocurilor pentru telefoane și tablete. În 2019, Nintendo a lansat două jocuri cu Mario pentru Android și iOS, mai exact Dr. Mario World, în iulie, și Mario Kart Tour în septembrie. Evoluția fantastică a smartphone-urilor a influențat strategia platformelor de online casino, precum PokerStars Casino, care include sute de sloturi și jocuri de masă care pot fi jucate de pe computer sau de pe dispozitivele mobile.

Realitatea Virtuală

Realitatea virtuală, cunoscută sub acronimul „VR”, este o invenție ingenioasă care deschide calea pentru experiențe multi senzoriale, extrem de captivante. Din ce în ce mai mulți ingineri lucrează pentru a oferi soluții cât mai eficiente pentru publicul larg, iar specialiștii spun că este numai o chestiune de timp până când această tehnologie pătrunde în casele oamenilor. Pe măsură ce această cerere pentru jocuri VR va crește, furnizorii vor continua să transpună mai multe dintre jocurile existente folosind această tehnologie revoluționară.

UHD OLED

Jocurile online au devenit mult mai atractive cu ajutorul tehnologiilor moderne folosite de display-uri, fie că vorbim despre monitoare, telefoane, televizoare sau ecrane dedicate pentru console. Rezoluția 4K, cunoscută și sub numele de UHD, oferă o experiență ultra realistă, care contribuie în mod decisiv la fenomenul de imersiune a jucătorului în lumea virtuală. În același mod, tehnologia OLED, pe lângă faptul că este mai ieftină decât celelalte variante, întrucât nu mai folosește un monocristal scump, oferă o calitate superioară și este prietenoasă cu mediul. Pe lângă asta, OLED vine la pachet și cu un consum de energie redus, are o greutate și o dimensiune redusă în comparație cu celelalte tehnologii, oferă un unghi foarte larg de vizualizare și dispune de o paletă generoasă de culori.