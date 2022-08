Indicele ROBOR scade la o zi după ce guvernatorul BNR a declarat că ”a cam sărit calul”

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scăzut miercuri de la 8,14% la 8.06%.

Indicele ROBOR la 6 luni a scăzut de la 8,27% la 8,21%.

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat marţi că perioada dobânzilor mici a trecut şi nu va mai reveni, acestea urmând să fie relativ normale, precizând că ROBOR-ul “a sărit calul” şi s-a dus cam mult dincolo de ceea ce a întreprins BNR cu rata de politică monetară.

Mugur Isărescu a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, ce mesaj are pentru românii ale căror rate s-au dublat.

“Suntem în empatie totală, nu este deloc uşor să plăteşti sume mai mari, dar mesajul nostru pe care îl dăm de un an şi ceva este că perioada dobânzilor mici a trecut, nu mai revine. Nu are niciun rost ca noi, ca şi dumneavoastră, să mai vindem iluzii. Acestea vor fi dobânzile relativ normale, cu menţiunea că ROBOR-ul a cam sărit calul, s-a dus cam mult dincolo de ceea ce am întreprins noi cu rata de politică monetară. Alte măsuri sunt în discuţie şi există pentru cei care au dificultăţi şi această amânare a creditelor pentru cei care au o situaţie specială şi centrul de negociere a diferendelor cu băncile, care funcţionează foarte bine, şi legea dării în plată, sunt foarte multe posibilităţi de a negocia situaţiile deosebite pentru cei care nu pot să plătească”, a declarat Isărescu.

El a menţionat că o persoană cu venituri mici nu poate împrumuta sume foarte mari.