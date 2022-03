Rezultat ”bombă” la Indian Wells. Turneul feminin a rămas fără principala favorită. Cine a produs marea surpriză

Turneul WTA de la Indian Wells a rămas fără principala favorită a tabloului feminin, Aryna Sabalenka (locul 3 mondial), eliminată în mod surprinzător în turul al doilea.

Retragerea de ultim moment, după tragerea la sorți, a Barborei Krejcikova (2 WTA), cap de serie 1, i-a oferit jucătoarei din Belarus statutul de cea mai bine clasată tenismenă pe tabloul principal la Indian Wells.

Aryna Sabalenka a pierdut însă chiar la debut, în turul al doilea, contra italiencei Jasmine Paolini (46 WTA), aceasta impunându-se în trei seturi, 2-6, 6-3, 6-3.

Jasmine Paolini slugs past No.2 seed Sabalenka 2-6, 6-3, 6-3 to score a first Top 🔟 win of her career #IndianWells pic.twitter.com/H572UfT6ni— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 12, 2022