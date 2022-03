Turneul WTA 1000 de la Indian Wells a programat în primul tur o partidă emoționantă între ucraineanca Marta Kostyuk și belgianca Maryna Zanevska, o tenismenă născută însă în Ucraina, la Odesa.

Pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, confruntarea dintre Kostyuk și Zanevska a avut o conotație aparte.

La capătul unui meci de un dramatism rar, care s-a încheiat după trei ore și șase minute, Marta Kostyuk (54 WTA) a învins-o pe Zanevska (68 WTA) cu 6-7, 7-6, 7-5. De menționat faptul că Marta Kostyuk a revenit de la 3-5 în setul decisiv.

La final, cele două jucătoare ucrainence (Zanevska a primit cetățenia belgiană în 2016) s-au îmbrățișat îndelung, cu lacrimi în ochi și în aplauzele îndelungi ale publicului.

🇺🇦 @marta_kostyuk comes from 3-5 down in the decider against Ukraine-born Zanevska to reach Round 2.#IndianWells pic.twitter.com/WQT4OZSkzd— wta (@WTA) March 11, 2022