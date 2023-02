Incident incredibil în Liga Europa. Un suporter a intrat pe teren și l-a atacat pe portar VIDEO

Un incident a avut loc, joi seară, la partida PSV Eindhoven – FC Sevilla, scor 2-0, din play-off-ul Ligii Europa.

Potrivit presei internaţionale, un suporter a pătruns pe teren şi l-a atacat pe portarul oaspeţilor, Marko Dmitrovic.

Fotbalistul a ripostat şi l-a pus pe agresor la pământ.

Mai multe persoane au intervenit pentru a-l lua pe suporter de acolo.

Dmitrović pinned him down until security took him away 🍿pic.twitter.com/MhN5cFmTwf— Football Report (@FootballReprt) February 23, 2023