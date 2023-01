Momente cumplite pentru zeci de pasageri, după ce ușa unui avion s-a deschis în zbor, în Rusia VIDEO

Un incident șocant a avut loc într-un avion militaro-civil Antonov (An-26), în Rusia. Ușa din spate a aeronavei s-a deschis când a urcat la o altitudine de 9.000 de picioare (aproximativ 2,74 kilometri), relatează Mirror.

Incidentul a avut loc luni, după ce avionul, care aparține companiei Irkuțk Airlines, decolase de pe aeroportul din Magan. După ce ușa din spate a avionului s-a deschis, bagajele au fost aspirate.

În urma incidentului, căpitanul a decis să revină urgent pe aeroportul din Magan, aflat la 15 kilometri de Iakuțk, cel mai rece oraș din lume și capitala regiunii Iakuția.

La bordul avionului se aflau, pe lângă echipaj și însoțitorii de bord, 25 de pasageri. Nimeni nu a fost rănit, însă oamenii au trecut prin momente de groază și au trebuit să îndure frigul, ținând cont că temperatura era de -40 de grade.

An-26, flying from Magan to Magadan, suddenly depressurized - judging by the video, which was filmed by one of the passengers, the back door was half opened. pic.twitter.com/GdBFdHdRML— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) January 9, 2023