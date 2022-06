Rusia nu ar trebui să închidă ambasada SUA, în ciuda crizei declanșate de războiul din Ucraina, deoarece cele două mari puteri nucleare ale lumii trebuie să continue să discute, a declarat ambasadorul american la Moscova, citat de Al Jazeera.

Întrebat dacă ambasadele celor două țări ar putea fi închise, John Sullivan a declarat luni, 6 iunie, pentru agenția de presă de stat rusă TASS, că o astfel de măsură ar fi "o mare greșeală".

Într-o încercare clară de a trimite un mesaj Kremlinului, Sullivan, care a fost numit ambasador al SUA de către președintele Donald Trump, a declarat pentru TASS că Washingtonul și Moscova nu ar trebui să rupă relațiile diplomatice.

"Trebuie să ne păstrăm capacitatea de a vorbi unii cu alții", a declarat Sullivan.

Secretarul de stat american Antony Blinken a glumit luna trecută că ar dori să-i dedice lui Putin melodia ”We Are Never Ever Getting Back Together” (Nu ne vom mai împăca niciodată) a lui Taylor Swift.

Întrebat despre această remarcă, Sullivan a spus: "De asemenea, nu ne vom despărți niciodată în totalitate".

Întrebat de TASS dacă analogia înseamnă că ambasadele ar putea fi închise, Sullivan a spus: "Nu, nu, există această posibilitate, deși cred că ar fi o mare greșeală".

"Din câte am înțeles, guvernul rus a menționat varianta ruperii relațiilor diplomatice", a spus el. "Nu putem pur și simplu să rupem relațiile diplomatice și să nu mai vorbim unul cu celălalt".

Luni, Kremlinul a declarat că este interesat de discuții cu SUA privind armele nucleare, dar a precizat că este puțin probabil ca negocierile să aibă loc în prezent.

"Suntem interesați și credem că negocierile și discuțiile continue pe această temă, având în vedere schimbările tectonice pe care le vedem... întreaga lume are nevoie de acest tip de discuții", a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.