Latrinele din curtea școlii au ajuns pe masa guvernului. Ciucă: „Nu admit niciun fel de scuză!”

Premierul Nicolae Ciucă a transmis marți, 30 august, că ministerul Educației și cel al Internelor au termen până la finalul anului pentru a rezolva problama toaletelor din curțile școlilor. „Nu admit niciun fel de scuză!”, a subliniat premierul.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a relatat că anul trecut două treimi din bugetul Ministerului Educaţiei alocat pentru conformarea toaletor din curţile şcolilor s-a întors la bugetul de stat, pentru că autorităţile locale nu au folosit această linie de finanţare.

Ads

”Din păcate avem încă şcoliu în care suportul administrativ nu este cel pe care ni le-am asumat, sunt încă şcoli care au toaleta în curtea şcolii şi am înţeles că există o perspectivă şi un plan la nivelul Ministerului Educaţiei astfel încât până la finele anului 2024 să se finalizeze”, a spus premierul Nicolae Ciucă.

Şeful Executivului a precizat: ”Eu cred că putem, aşa cum se rezolvă o serie întreagă de probleme, putem să ne focalizăm atenţia şi resursele astfel încât în următorii doi ani de zile să finalizăm odată această probleme. Nu cred că este nevoie de altceva decât de voinţă şi coordonare cu autorităţile locale. Chiar vă rog, să avem un plan pe care să îl aprobăm până la începutul anului viitor, astfel încât, până în momentul în care pot să să înceapă lucrările, ele să se deruleze. Nu cred că este un efort financuar deosebit să putem să facem ca acest demers să se realizeze şi să nu mai discutăm depre acest subiect”.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a luat cuvântul şi a vorbit despre situaţia toaletelor din curţile şcolilor.

Ads

”Un alt aspect este cel al toaletelor în curte. Dacă autorităţile locale folosesc bugetele pe care le-am alocat din bugetul Ministerului Educaţiei, am avut această linie bugetară, în acest an vom rămâne cu 100 de şcoli. Aş vrea să vă spun că, în urmă cu trei, patru ani, aveam mult peste 2.000 de şcoli, grupuri sanitare neconforme”, a spus ministrul Educaţiei.

Sorin Cîmpeanu a mai precizat: ”Vă spun cu maximă onestitate, anul trecut, două treimi din bugetul pe care Ministerul Educaţiei l-a avut pe această linie, conformarea toaletelor din şcoli, s-a întors la bugetul de stat, ele au fost la autorităţile locale şi nu au putut să fie folosite. În opinia mea, e greu de înţeles acest lucru”.

Premierul a intervenit: ”Domnule ministru, domnule ministru Bode, vă rog să existe o coordonare între cele două ministere, astfel încât structurile coordonate de ministerul Educaţiei şi la nivelul dumneavoastră, prin instituţia prefectului şi autorităţile locale, comunale, poate şi orăşeneşti, unde nu există această facilitate rezolvată, până la sfârşitul anului vă rog să vă coordonaţi astfel încât să avem un plan concret pentru ca să rezolvăm această problemă”.

Ads

Nicolae Ciucă a continuat: ”Nu admit niciun fel de scuză, nu este posibil ca în anul următor să intrăm din nou cu acelaşi subiect, aceeaşi discuţie sterilă, din punctul meu de vedere, pentru argumentele sau, nu ştiu dacă sunt argumente, pentru justificările care se aduc. Important este că trebuie să rezolvăm această problemă pentru totdeauna. Vă aştept, nu mai târziu de finele anului, cu acest plan”.

Nu mai putin de 22,4% din populatia Romaniei are inca toaleta in curte, fapt ce plaseaza tara noastra pe primul loc, cu cel mai mare procent in Uniunea Europeana, arată o statistică Eurostat publicată la începutul anului trecut. Media Europei este sub 0.5%, iar tari precum Bulgaria si Lituania nu depasesc 10%.