Ce fac autoritățile pentru familiile rămase fără adăpost, după incendiul de la Comandău. ”Oamenii s-au oferit să îi cazeze pe sinistraţi. Jos pălăria!”

Guvernul este solicitat să aloce fonduri pentru sprijinirea sinistraților în urma incendiului izbucnit duminică, 23 ianuarie, în localitatea Comandău din Covasna.

Prefectul judeţului Covasna, Raduly Istvan, a declarat, marţi, că este în curs de pregătire un proiect de hotărâre ce urmează să fie înaintat Guvernului, menţionând că doar una dintre familiile sinistrate avea asigurare pentru locuinţă.

"Noi pregătim un proiect de hotărâre de guvern, chiar azi îl vom finaliza şi îl înaintăm către Guvern (...) Opt familii au rămas fără locuinţe, iar pe lângă acestea au mai fost două case de vacanţă. Chiar era o femeie care plângea că a rămas doar cu cartea de identitate şi cu hainele de pe ea. Primele cinci case au ars în totalitate, iar celelalte au fost distruse şi la un incendiu ce nu arde se distruge de apă (...) Un singur apartament era asigurat (...) Noi facem propunerea către Guvern să fie asigurate sume pentru cetăţeni, exact cum s-a procedat la Miercurea Ciuc acum un an sau un an jumătate, când au fost acele probleme într-un cartier. Acum, dacă va fi sau nu acordat, nu pot să vă spun, dar tot ce se putea face omeneşte am făcut", a afirmat Raduly Istvan în cadrul unei conferinţe de presă.

Acesta a menţionat, totodată, că a solicitat ISU Covasna şi Primăriei Comandău să efectueze o verificare a hornurilor şi instalaţiilor electrice ale locuinţelor din localitate construite pentru muncitori în urmă cu câteva decenii de către societatea de exploatare a lemnului, pentru a se evita repetarea unei astfel de tragedii.

"Ceea ce am văzut la Comandău este posibil să se repete oricând, pentru că acele case sunt sub acelaşi acoperiş. Pe o lungime cuprinsă între 40-60 de metri sunt opt sau 10 apartamente, iar dacă un singur locatar nu este precaut şi iese o scânteie sau nu sunt rezolvate cablurile electrice, care sunt din anii 70-80 şi am înţeles că sunt din aluminiu, nu din cupru, se poate întâmpla oricând o astfel de nenorocire. Am solicitat şi de la ISU, dar mai ales de la domnul primar din Comandău să verifice hornurile, dacă s-au curăţat sau nu, şi sistemul de electricitate (...) Acolo sunt încă 10-15 asemenea imobile şi e posibil oricând să se mai întâmple o asemenea nenorocire", a subliniat prefectul.

El s-a arătat impresionat de solidaritatea foarte multor oameni, organizaţii şi instituţii care au venit în diverse feluri în sprijinul persoanelor sinistrate, oferindu-le fie găzduire, fie bunuri sau bani, precum şi de eforturile făcute de pompieri pentru stingerea incendiului.

"Am observat că acolo comunitatea imediat s-a organizat şi s-au ajutat reciproc. Oamenii au încercat să salveze tot ce au putut şi s-au oferit să îi cazeze pe sinistraţi. Jos pălăria! Vreau să mulţumesc celor de la ISU Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi serviciului de pompieri voluntari din Covasna, Comandău, Zagon şi alte comune care au venit la faţa locului şi au încercat să ajute", a spus Raduly Istvan.

În context, prefectul a amintit că maşina pentru stingerea incendiilor aflată în localitate nu a putut interveni imediat deoarece nu avea apă în rezervor, aceasta fiind scoasă ca să nu îngheţe.

"Am înţeles că în localitatea Comandău există reţea de apă potabilă, că există un garaj, este şi maşină, dar garajul nu era încălzit şi nu se putea ţine apa în maşina de pompieri, că îngheţa. Am solicitat domnului primar să găsească o soluţie pentru ca pe viitor rezervorul să fie plin cu apă, să se poată interveni imediat", a menţionat el.

Potrivit Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Covasna, incendiul a afectat 10 locuinţe în care trăiau aproape 20 de persoane, iar acesta ar fi fost provocat, cel mai probabil, de un scurtcircuit.

"În incendiu a ars acoperişul unei clădiri de locuit colectivă cu regim de înălţime parter şi etaj parţial pe o suprafaţă de aproximativ 600 mp. Incendiul a izbucnit din bucătăria unui apartament şi a afectat şi celelalte 9 apartamente alipite acestuia: interiorul a 4 apartamente a ars în totalitate, 2 în proporţie de 50% respectiv 70%, 2 apartamente au ars în proporţie de 10% şi acoperişul unui apartament a ars pe o suprafaţă de cca 2 mp. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost scurtcircuit electric", au precizat reprezentanţii ISU Covasna.

Primarul localităţii Comandău, Kocsis Bela, a făcut un apel public pe Facebook pentru sprijinirea persoanelor sinistrate, cei care doresc putând face donaţii în conturile: IBAN: RO61 BREL 0005 5082 2335 0100 şi Revolut: 0758 331 484, cu menţiunea "Donaţie - Comandău".