Incendiu puternic la o fabrică americană din Letonia care produce drone pentru Ucraina

Un incendiu a izbucnit marţi după-amiază la Riga într-o fabrică americană care produce drone de supraveghere şi recunoaştere pentru armatele NATO şi pentru Ucraina, relatează AFP.

The "Edge Autonomy" facility produces drone technology that is supplied to government and commercial customers in nearly 70 countries. The "Edge Autonomy" drones are also supplied to the Ukrainian Army. pic.twitter.com/p7ie7LbsGw— NEXTA (@nexta_tv) February 7, 2023