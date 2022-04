Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia), două persoane fiind rănite, conform Nexta.

UPDATE 08.10 Guvernatorul regional al oraşului rus Belgorod a acuzat elicopterele militare ucrainene că au atacat depozitul de petrol unde a izbucnit un incendiu, informează BBC.

Viaceslav Gladkov a declarat, vineri dimineaţă, pe canalul său Telegram, că incendiul a fost cauzat de lovituri aeriene a două elicoptere ucrainene.

El a spus anterior că doi sunt răniţi, dar viaţa lor nu este în pericol. Locuitorii străzilor din apropiere au fost evacuaţi în timp ce pompierii încearcă să stingă incendiul.

Știrea inițială

Citându-l pe guvernatorul provinciei, Nexta anunţă că serviciile de urgenţă sunt la locul incidentului, iar locuitorii din zonă sunt evacuaţi.

Deocamdată nu se cunoaşte cauza incendiului.

