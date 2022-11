Principalul suspect în cazul incendiului izbucnit vineri noapte într-un club din orașul rusesc Kostroma a fost arestat și și-a recunoscut faptele, relatează TASS.

Este vorba despre Stanislav Ionkin, un tânăr de 23 de ani.

Acesta a recunoscut că a tras cu un lansator de rachete de semnalizare Hunter’s Signal în interiorul clubului, după o bătaie generală. După ce tavanul a luat foc, el a părăsit clădirea.

According to Russian media, Stanislav Ionkin pleaded guilty to setting fire to the "Polygon" nightclub in #Kostroma.

The Ministry of Emergency Situations confirms the death of 13 people, not 15, as previously reported.