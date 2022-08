Mărturiile emoționante ale românilor surprinși de incendiu în Thassos. „Sper să ne trezim din coșmarul ăsta și să fie focul stins cumva”

Un incendiu forestier a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi pe Insula grecească Thassos, una dintre atracțiile principale ale românilor în sezonul estival.

Turiștii români aflați pe insulă au povestit prin ce au trecut pe rețelele sociale.

Evoluția incendiului poate fi urmărită live pe rețelele sociale.

Dan Adrian Drăgan, român stabilit în Thassos și unul dintre administratorii grupului de Facebook Forum Thassos a povestit, într-o postare pe rețeaua socială, clipele prin care a trecut de când a aflat despre incendiul de pe insulă. El spune că localnicii s-au implicat și au ajutat cum au putut pentru stingerea incendiului, iar turiștii nu ar trebui să intre în panică pentru că focul va fi stins.

„E 4:24. M-am trezit ultima oară miercuri, la 07:30. Părea o zi normală. Pe seară, puțin după ora 21, am aflat că arde prin Potamia. Și cu fiecare oră de trecea, părea și mai mare incendiul. Primeam tot mai multe poze, informații, întrebări de la vecini, turiști, prieteni și străini. Pe la 00:30 am plecat din Limenaria și nu știam dacă să mergem spre Potamia sau spre Theologos, acasă. Am decis amândoi că e mai bine să mergem spre casă, pentru că nu suntem pregătiți și apți să stingem incendii de pădure. Am decis să ajutăm cum putem, și anume să ne facem treaba. Am construit rapid o celulă de criza cu echipa și am stabilit procedura de urmat pe termen scurt, în ceea ce privește pașii imediat următori.

Dinspre Potos spre Theologos ne-a lovit mirosul de pădure arsă, adus de vânt, de peste deal. Deja flăcările se îndreptau spre Kinira. Credeam că sunt gâze, dar era cenușă ce cădea de sus peste drum, ca o ninsoare prea curând și nedorită în august. Aproape de Theologos, uitându-ne spre Kinira, se vedea cerul luminat în roșu periculos. Plus mirosul de lemn ars. Plus cenușa adusă de vântul puternic. Am urcat pe centură, acolo unde începe drumul forestier spre Kinira. Deși era 1:20, câteva mașini cu localnici așteptau să vadă evoluția focului. Vine, nu vine... E 4:33. Nu am dormit. Nu a venit. Vântul încă bate dinspre foc spre Theologos, uneori mai tare, alteori mai încet. Nu am dormit și mă dor ochii.

Sper că voluntarii și pompierii sunt toți ok și le mulțumesc pentru efortul lor, tuturor.

Fac apel către turiști să își păstreze calmul și să nu se deplaseze de la cazare până focul nu este stins, permițând astfel autorităților să intervină.

În tot acest timp am așteptat autoritățile să ne caute și să stabilim împreună strategia de comunicare. Încă îi așteptăm. Până ne caută, facem ce ne pricepem mai bine: informăm, corect. Ajutăm, cu ce putem”, a transmis Dan Adrian Drăgan.

Încercăm să adormim o oră măcar. Sper să ne trezim din coșmarul ăsta și să fie focul stins cumva...”, a revenit el într-un comentariu.

„Inima mea plânge! Acum o săptămână am fost chiar în Skala Potamia și ne-am bucurat din nou de insula noastră de suflet! An de an, timp de 15 ani! Ma doare sufletul pentru fiecare copac ce arde, nici nu pot să privesc pozele! Doamne ajută să se stingă incendiul cât mai repede!”, scrie altcineva.

Un alt român spune că vede din pat incendiul.

„Au reușit să țină focul sub control toată noaptea astfel încât să nu coboare spre zona în care și noi suntem cazați. Acum elicopterele își fac treaba, dar focul încă nu este stins. Oricum, noi nu am întrat în panica și am fost optimiști tot timpul”, spune un alt turist.

Un incendiu de amploare a stârnit panică printre românii aflați în vacanță pe Insula Thassos din Grecia, în noaptea de miercuri spre joi, 11 august.

Incendiul are loc în pădurea din Potamia. Pompierii s-au luptat cu flăcările întreaga noapte, iar de dimineață au intervenit și elicopterele.

Autoritățile au anunțat din timp că există riscul de incendii forestire.

Începând de luni, 8 august, este interzis accesul în zonele forestiere din insula Thassos din cauza riscului de incendiu.

Drept urmare, nu este permisă circulația pe drumul Makryammos- Golden Beach și Laimos – Teatrul Antic. Turiștii nu vor mai putea ajunge la plajele Marble Beach, Porto Vathy, Paradise.

De asemenea, circulația este limitată pe următoarele drumuri forestiere: