35 de apartamente au fost afectate de incendiul izbucnit la un imobil de pe strada Nicolae Grindeanu din municipiul Constanța.



Fațada clădirii este distrusă, iar majoritatea apartamentelor au fost afectate de flăcări și fum. Cele mai afectate atât de flăcări cât și de fumul dens sunt apartamentele de la etajele inferioare.

Ads

Oamenii au ieșit, speriați, doar cu ce aveau pe ei. Unii s-au refugiat pe terasa de la ultimul etaj sau au țipat de la balcoane să fie salvați de către pompieri.

Peste 100 de persoane au fost coborâte cu trei autoscări.

„Am fost solicitați pentru stingerea unui incendiu la un ansamblu de locuințe, cu un total de 105 apartamente. Am alocat 35 de autospeciale cu apă și spumă, cu medicale, trei autospeciale de lucru la înălțime.

Au fost alocate forțe de la Ialomița și Călărași. Incendiul este localizat și se lucrează pentru lichidare și îndepărtarea elementelor specifice. Verificăm fiecare locuință în parte pentru a ne asigura că nu sunt persoane în spațiile respective. Au fost evacuate 250 de persoane, din care 70 de copii. Majoritatea au fost evacuate prin autospecialele de lucru la înălțime.

Ads

Mulți au fost pe terasa blocului. Incendiul a fost inițiat din parcarea blocului. Elementele care au stat la inițierea și dezvoltarea focului vor fi stabilite ulterior. Au fost șase persoane asistate medicale inițial, dar și fiecare persoană evacuată în parte este evaluată. Ar fi vorba de 36 de autoturisme avariate, dintre care 25 în subsol”, a spus colonelul Cristian Mihail Amarandei, șeful ISU Constanța.

Cristian Mihail Amarandei, șeful ISU Dobrogea a povestit pentru Ziua de Constanța cum au decurs primele clipe ale incendiului.

„La 0.58 a fost apelul la 112, iar la 1.01, la fața locului a ajuns ambulanța SAJ. La 1.07 a sosit prima mașină de pompieri de stingere, din subunitatea Portul. Ca timp, s-a încadrat în cele 3 minute de alertare pe timp de noapte, cât și cât a făcut pe drum”, a spus comandantul. De asemenea, el a mai precizat că societatea care s-a ocupat de construcție, în 2015, a depus spre avizare pentru parcaj, însă în 2016 a fost dată în folosință fără să fi venit pentru avizare.

Ads

„Nu a venit constructorul. Trebuia să aibă acolo sistem de stingere și sistem de siguranță. Este un spațiu care nu poate fi numit parcare”, a mai spus Amarandei. El a mai precizat că acolo se fac cercetările preliminare la fața locului, iar cauza incendiului rămâne în curs de stabilire, nefiind exclusă nicio cauză. Legat de posibilitatea de locuire pe viitor, șeful ISU a spus că „Am vorbit cu șeful Inspectoratului de Stat în Construcții, iar structura nu pare să fie afectată. Instalațiile trebuiesc reparate cât mai repede”.





Mărturiile locatarilor

Oamenii au fost treziți noaptea de zgomotul puternic produs de bubuituri:

„Erau bubuituri puternice de la mașini”, spune una dintre persoanele ce locuiesc în blocul care a luat foc.

Ads

„Nu știam ce s-a întâmplat, am deschis ușa imediat și dintr-o dată am văzut fum pe hol, am văzut o femeie, am împins-o imediat pe partea cealaltă și după am deschis geamurile la toată lumea la apartamente”, a mărturisit un alt locatar pentru europafm.ro.

„Au luat foc mașinile din parcare, multe, 30-40, nu știu”, povestește un alt bărbat ce locuiește în blocul respectiv.

„O parte a reușit să iasă normal, alții sus pe bloc, i-au scos pompierii exact așa cum dormeau în pat așa i-au luat, cu pătura pe ei, cum au putut să iasă”, a spus una dintre persoanele evacuate în urma incendiului.

Ads

Unde vor fi cazați cei care locuiesc în bloc



Cinci dintre persoanele evacuate din blocul cuprins de flăcări, în municipiul Constanţa, joi, 16 decembrie, au fost cazate la spitalul modular militar de pe Stadionul Portul, iar o femeie împreună cu un copil - la un cămin al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea".

Totodată, Primăria Constanţa a identificat un bloc cu 23 de apartamente disponibile, ce pot fi folosite în caz de nevoie.