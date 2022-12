O cazarmă militară de mari dimensiuni a luat foc în Crimeea. Rapoartele arată că sute de soldați ruși se aflau în interior VIDEO

Mai multe bloguri militare relatează în seara zilei de sâmbătă, 10 decembrie, despre un incendiu izbucnit la o unitate militară rusească din Crimeea.

"În Crimeea, satul Sovetskoye, a ars o cazarmă, unde erau încartiruiți câteva sute (după unele surse, câteva mii) de soldați recent mobilizați ai Forțelor Armate ale Federației Ruse.

S-a întâmplat astăzi, pe la ora 6 dimineața, sunt morți și răniți", arată surse de pe Twitter.

