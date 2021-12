Dosarul Romgaz: Bucureștiul se încălzea cu păcură în 2012, pentru ca Ioan Niculae să cumpere ieftin gaze naturale

Fostul director comercial al ELCEN, Irina Duică, a declarat în fața instanței supreme, vineri, 3 decembrie, că pe vremea când ministru al Economiei era Adrian Videanu, furnizorul de agent termic către populație era defavorizat în relația cu Romgaz, în comparație cu Interagro, firma lui Ioan Niculae. Pe scurt, ELCEN lua gaze mai scumpe de la Romgaz sau nu lua deloc, pe când Interagro lua întotdeauna ieftin.

În iarna anului 2012, ELCEN era obligată să folosească păcură pentru a furniza agent termic către populație, iar principalul ei competitor, Interagro, beneficia de reduceri în mod nejustificat, în condițiile în care ambele companii aveau datorii.

Cum anume s-a ajuns în această situație a explicat punct cu punct, în sala de judecată, un fost director al ELCEN. La Înalta Curte de Casație și Justiție a avut un nou termen de judecată în apel în dosarul în care Adrian Videanu și alți funcționari sunt acuzați de delapidare și constituirea unui grup infracțional organizat. Alături de Videanu a mai fost trimis în judecată de DIICOT și Ioan Niculae, alături de compania lui, Interagro. În dosar era implicat, la început, și fostul ministru al Economiei Varujan Vosganian, dar acesta a scăpat acuzații, protejat fiind de colegii din Parlament.

Pe vremea când Ioan Niculae lua gaze ieftine de la Romgaz, în mandatul lui Adrian Videanu, director comercial al ECLEN era Irina Duică.

„După ce am reușit reeșalonarea datoriilor, în 23 noiembrie 2012, ELCEN București a beneficiat de reducerea de 40 de dolari / metro cub de gaze naturale din partea Romgaz. La scurt timp – 2-3 luni de la acordarea acestor discount-uri – a fost redusă și cantitatea de gaze, Romgaz invocând faptul că nu au suficientă producție și trebuie să înceapă înmagazinarea pentru anul următor. Eu și 2-3 colegi de la ELCEN ne-am prezentat neinvitați la ședința Romgaz și am ridicat problema neacordării la timp a reducerilor pentru ELCEN, în timp ce Interagro beneficia de aceste reduceri. Asta, în condițiile în care noi asiguram apa caldă și căldura pentru oameni, prestam un serviciu de utilitate publică. Inculpata Ioana Apan (n.r. - funcționară în cadrul Ministerului Economiei și membru în cadrul AGA respectiv președinte CA Romgaz SA la vremea respectivă) a luat apărarea ELCEN. Deși nu a prezentat oral argumentele pentru care e în favoarea noastră, am intuit că e vorba despre crearea unei egalități între ELCEN și Intergro, societate care beneficia de reduceri de preț la gaze”, a declarat Irina Duică.

ELCEN trecea pe păcură când Romgaz închidea conducta

Fostul director comercial a explicat că în 2012 Romgaz prefera să „taie” gazele către ELCEN pentru a vinde ieftin către Interagro.

„Piața de gaze din România era un lucru extrem de greu. Nouă, ne reduceau cantitatea de gaze chiar dacă nu eram consumator întreruptibil. Și atunci băgam păcură, iar păcura era mai scumpă. La 2-3 luni tot schimbam socotelile. Noțiunea de consumator întreruptibil însemna acel consumator care, în perioada de deficit de gaze în România, i se reducea cantitatea de gaze sau i se întrerupea. Nu îmi amintesc ca acest statut să presupună și beneficii. (…) A apărut o Hotărâre de Guvern în care scria clar: trebuie să ne facem stocuri de păcură, ca (Romgaz – n.r.) să ne poată tăia gazele. (…) Interagro era favorizat pentru că a primit până în 2009 gaze din producția curentă, nu din înmagazinaj, care erau mai scumpe. Consideram că nu este corect ca o societate a statului să preia 30% din gaze de la Romgaz, iar restul de la Petrom (n.r. – companie privată). În schimb, Interagro lua gaze doar de la Romgaz. Am considerat că am fost defavorizați în raport cu Interagro și asta consider și acum”, a mai declarat fosta directoare a ELCEN.

Întrebată de președinta completului de judecată cum justifica Romgaz această relație comercială cu Interagro – având în vedere că ultima era o companie privată – Irina Duică a răspuns:

„Nu mai știu de către cine anume, dar au fost invocate mai multe argumente pentru sprijinirea Interagro: că au 5.000 de salariați, că trebuie să mențină producția de îngrășăminte chimice pentru export, dar și pentru piața internă. Reiterez că în perioada respectivă am făcut demersuri repetate și am purtat discuții cu privire la relația dintre Romgaz și ELCEN, atât cu directorul comercial (al Romgaz – n.r.) sau șeful de serviciu, cât și la Minister. Cu siguranță că la ședințele comandamentului de iarnă i-am spus și domnului Videanu. Am discutat cu domnul Videanu în cadrul ședințelor despre întreruperea gazelor, generată de conflictul Rusia-Ucraina”, a mai declarat fostul director comercial al ELCEN.

Acuzațiile DIICOT pentru Adrian Videanu și Ioan Niculae

În data de 09 iunie 2017 procurorii DIICOT l-au trimis în judecată pe omul de afaceri Ioan Niculae, patronul Interagro, pentru constituire de grup infracțional organizat, alături de Marin Mirea (administrator Interagro și consilier al lui Ioan Niculae) și Kramer Alpar (director economic al Interagro).

„Pe parcursul desfășurării activității infracționale, grupul infracțional organizat a fost sprijinit și alți inculpați care au acționat la realizarea scopului grupului infracțional, respectiv:

Alesandru Dan-Victor (fost secretar de stat în Ministerul Economiei în cursul anului 2005 și ulterior reprezentant de facto al SC INTERAGRO S.A.),

Videanu Adrian, (ministrul economiei în perioada decembrie 2008-septembrie 2010,

Palașcă Viorel (secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei în perioada 2007-decembrie 2008),

Apan Ioana (funcționară în cadrul Ministerului Economiei și membru în cadrul AGA respectiv președinte CA Romgaz S.A.).

Grupul infracțional organizat a funcționat până la sfârșitul anului 2010 și a urmărit obținerea de beneficii materiale de către liderul grupului prin intermediul societății controlate de acesta – SC Interagro SA. Astfel, în vederea realizării scopului grupului infracțional s-a urmărit și realizat delapidarea SNGN Romgaz SA (ce s-a constituit parte civilă în prezenta cauză), în sensul obținerii de gaze naturale la prețuri inferioare celor practicate în mod normal de partea civilă, prin obținerea în mod ilicit de discount-uri comerciale la care SC Interagro SA nu era îndrituită a le obține”, arată DIICOT.

Prejudiciul din Dosarul Romgaz: peste 280 de milioane de lei

Scopul asumat al grupării infracţionale iniţiate, constituite şi coordonate de către inculpatul Ioan Niculae a fost obţinerea ilegală a unor mari cantităţi de gaze naturale, cu precădere din producția internă la preţuri cu mult mai mici decât cele practicate de SNGN Romgaz S.A. cu ceilalţi parteneri de afaceri, spun anchetatorii.

„Pentru perioada 2005-2007 s-au acordat discounturi, în principal, în funcție de cantitatea preluată (de volum). Aceste discount-uri au avut valoarea totală de 8.536.289,99 lei (reprezentând aproximativ 2% din totalul discounturilor) și nu ar fi trebuit să fie acordate SC Interagro SA deoarece înregistra datorii restante. A doua etapă, în care discounturile acordate au reprezentat aproximativ 98 % din totalul acestora, s-a desfășurat în perioada 2008-2010, perioadă în care liderul grupului infracțional organizat, respectiv inculpatul Niculae Ioan, a folosit influența sa ca puternic om de afaceri din România și a apelat la persoane desemnate politic la conducerea Ministerului Economiei, care avea în subordine partea civilă Romgaz, urmărind obținerea de profituri tot mai mari. În perioada respectivă, 2008-2010, s-a urmărit și obținut majorarea discounturilor și implicit s-au obținut sume mai mari de bani ca produs al infracțiunii scop a grupului infracțional organizat. În această perioadă, grupul infracțional organizat a fost sprijinit de către reprezentanți din Ministerul Economiei, iar discounturilor au fost majorate la 40 USD la 1.000 mc și au fost acordate (în cuantum de 40 respectiv 30 de dolari la 1.000 mc) aproximativ 3 ani cu perioade scurte de întreruperi”, notează procurorii DIICOT.

„În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că prin acțiunile concertate ale membrilor grupului infracțional organizat, inculpata persoana juridică SC Interagro SA Bucureşti (…) a prejudiciat partea civilă SC Romgaz S.A. cu suma totală de 282.630.330,49 lei reprezentată de gazele naturale de valoarea discounturilor”, mai rețin procurorii DIICOT.