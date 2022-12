Tendinte moda: incaltaminte cool pentru iarna 2023

Alegerea tinutelor potrivite pentru iarna poate fi destul de dificila. Exista atat de multi factori de luat in considerare, in primul rand termperaturile scazute si cum sa potrivesti cat mai bine straturi calduroase, astfel incat sa nu iti fie nici prea frig afara, nici prea cald inauntru.

De curand, am derulat prin feed-urile de Instagram ale celor mai bine imbracati creatori de continut, cautand inspiratie pentru sezonul care urmeaza. Am gasit cateva look-uri pe care le-am salvat imediat, care cred ca acopera practic orice ocazie cu care te-ai putea intalni iarna, de la zilele de birou si iesiri la un vin fiert, pana la plimbari confortabile de weekend si chiar o petrecere sau doua.

Orice outfit ai alege, in acest sezon nu trebuie sa iti lipseasca o pereche calduroasa de ghete. Se stie ca nu vei da niciodata gres cu ghete din piele cu detalii cool, care intorc toate privirile. Te vor face sa te simti speciala alaturi de o rochie cu imprimeu viu colorat si cu o jacheta scurta, dar oversized, care sa te incalzeasca intr-o zi friguroasa.

Ghetele stil UGG, din piele intoarsa si blana sau imitatie de blana, sunt peste tot acum si se asorteaza perfect cu pantaloni din piele. Poarta-le cu un palton si un hanorac sport, pentru un aspect confortabil de zi cu zi, care iti va tine si de cald.

Bocancii cool cu sireturi colorate sunt din nou in tendinte, poarta-i iarna aceasata cu fuste si rochii feminine. Nu lasa vremea gri de afara sa iti strice dispozitia, coloreaza-ti tinutele cu incaltaminte de dama in imprimeuri si culori pe stilul tau!

Daca preferi sa porti rochii, exista o formula usoara de tinuta la care sa apelezi: o rochie midi tricotata si cizme pana la genunchi. Dar daca esti ca mine si te simti mult mai increzatoare imbracata intr-o pereche de pantaloni, exista mai multe variabile si uneori poate fi greu sa nu porti aceleasi combinatii de blugii si pulovere cozy in dimineti aglomerate.

Pentru un look deosebit cu ghete imblanite, alege o pereche bej si poart-o cu pantaloni din lana sau bumbac, un tricou simplu si un cardigan cu nasturi, toate in aceeasi nuanta. Un look ton pe ton, in nuante de alb sau bej, este ideal pentru sezonul rece si arata impecabil, chiar elegant. Totul se invarte in jurul acestor nuante neutre si de aceea trebuie sa le alegi cu grija pentru a obtine tinute cool de fiecare data.

Petrecerile de Craciun sunt importante in fiecare an, atunci iti creezi amintiri alaturi de cei dragi si iti vei dori sa arati senzational. Alege pantofi sau chiar sandale cu toc stiletto intr-o culoare aprinsa, perfecti pentru tinute de petrecere. Cauta roz, galben sau albastru, nuante metalizate sau aprinse.

O geaca de dama cu puf este in iarna asta un must-have. Nu poti refuza un stil negru sau bej, care merge perfect cu orice tinuta, cu jeans, cu fuste, cu rochii, oriunde si oricand. Alege si un fular colorat si o pereche de manusi de piele, care sa completeze look-ul!

Tinutele de iarna sunt de obicei foarte clasice, alb-negru sau gri, nuante inchise, asa ca iti propunem un mod perfect de a adauga ceva indraznet in look-ul tau – accesorii intens colorate. Le vei adora pentru ca au un aer feminin si nonsalant, perfect chiar si pentru tinutele tale elegante!