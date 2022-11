Fostul premier al Pakistanului, Imran Khan, a fost rănit prin împușcare în timpul unui marș de protest în orașul Wazirabad din est, într-o aparentă tentativă de asasinat.

UPDATE. Politicianul a fost rănit la tibie când convoiul său a fost atacat în estul țării, a declarat un consilier, potrivit Reuters.

Un membru al partidului Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) al lui Khan a declarat că mai mulți colegi au fost, de asemenea, răniți.

He has been hospitalized after being shot. pic.twitter.com/iwZ0sfdZt7— Visegrád 24 (@visegrad24) November 3, 2022